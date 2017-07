Mika Zibanejad s’entend avec les Rangers

Alors qu’ils devaient présenter leurs arguments à un arbitre plus tard dans la journée, les Rangers de New York et Mika Zibanejad ont conclu une entente de cinq saisons qui rapportera 5,35 millions $ par saison au joueur de centre.

Acquis des Sénateurs d’Ottawa au mois de juillet dernier, le Suédois de 24 ans a fait vibrer les cordages 14 fois en 56 rencontres au cours de la dernière saison, amassant 37 points. Il a également écopé de 16 minutes de pénalité et maintenu un différentiel de +9.

Zibanejad a ajouté neuf points, dont deux filets, en 12 duels éliminatoires. Il avait notamment marqué le but de la victoire lors du cinquième match de la série face au Canadien de Montréal, en première ronde.

Le sixième choix au total lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2011 a pris part à 337 matchs au cours de sa jeune carrière, amassant 78 filets et 188 points.