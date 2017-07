Michael Vick avec le personnel d'entraîneurs des Chiefs

Les Chiefs de Kansas City ont invité stagiaire de renom à leur camp d’entraînement : Michael Vick.

L’ancien quart-arrière de la NFL a rejoint mardi le personnel d’entraîneurs des Chiefs pour amorcer son après-carrière.

Les Chiefs espèrent permettre au jeune quart Patrick Mahomes, choix de premier tour de la formation du Missouri au dernier repêchage, d’apprendre du quatruple invité au Pro Bowl, avec qui le produit de Texas Tech dans les rangs universitaires américains (NCAA) partage plusieurs caractéristiques de jeu.

Dans ses meilleures années, Vick se démarquait par sa mobilité remarquable chez les Falcons d’Atlanta.

«J’ai parlé à Patrick en Californie, avait déclaré Vick au réseau ESPN en juin dernier. Je lui ai dit que c’est une grande chance d’être juste derrière (le quart partant) Alex Smith, un quart-arrière très cérébral qui comprend le jeu et sais comment le gérer.

«Puis, il y a Andy (Reid), l’entraîneur-chef qui va s’assurer que Patrick se développe correctement. Il est en excellente position. Je lui ai dit de tirer avantage du cerveau d’Andy, de ne jamais avoir peur de lui poser une question.»

Vick a joué sous les ordres de Reid derrière la ligne de mêlée des Eagles, de 2009 à 2012, avant le congédiement de l’entraîneur-chef. C’est à Philadelphie qu’il a obtenu une deuxième chance après avoir passé 21 mois en prison pour son implication dans une affaire de combats de chiens et de cruauté animale.

L’athlète de 37 ans a officiellement pris sa retraite en février dernier. En 143 matchs dans la NFL avec les Falcons, les Eagles, les Jets de New York et les Steelers de Pittsburgh, dont 115 départs, il a cumulé 22 464 verges de gains par la passe, ajoutant 133 touchés par la voie des airs. Il a lui-même marqué 36 majeurs par la course.