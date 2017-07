L’importance d’une carrière amateur

Publié aujourd'hui à 11h25

Mis à jouraujourd'hui à 11h41

Je rencontre régulièrement de jeunes boxeurs qui me font part de leurs aspirations de commencer une carrière professionnelle. Ma réponse est toujours la même : prends ton temps et, surtout, profite de ce que tu vis en boxe amateur.

À un de ceux-là, je disais récemment ceci : «Regarde autour de toi dans le gymnase. La plupart des boxeurs que tu vois peuvent tourner professionnel à court terme sans réelle possibilité de succès. Mais aucun n’a ce qu’il faut pour être un olympien un jour, sauf peut-être toi».

Tourner pro, ce n’est pas trop compliqué. Un peu d’expérience amateur, une bonne séance d’évaluation en combat d’entraînement sur le ring avec un adversaire complaisant en présence des gens de la Régie, des tests médicaux satisfaisants, et bingo, tu es pro.

Être un olympien, c’est l’ascension de l’Himalaya. Les élus sont rares et les étapes ardues. Tous les aspirants locaux et mondiaux t’attendent avec une brique et un fanal. Si tu réussis, tous les gens du milieu te reconnaîtront un grand respect pour ton exploit et tu seras un olympien pour la vie.

Si tu as le talent et le caractère, tu pourras éventuellement te faire une place sur les équipes du Québec et pourquoi pas sur les équipes canadiennes. Cette position te permettra de voyager, d’affronter différents adversaires de haut niveau, de peaufiner ton style, de traverser des épreuves et, surtout, d’avoir la fierté de représenter ton pays. En plus, si tu es un espoir olympique, une aide financière te sera allouée pour te supporter.

C’est dans la misère qu’on forme les champions. Cette misère que tu connaîtras à un moment donné en boxe amateur fera assurément moins mal et aura moins de conséquences puisque tout est fait en fonction de ta sécurité, ce qui est loin d’être le cas en boxe professionnelle. Le déséquilibre de force est plus toléré et se termine trop souvent par un knock-out. C’est payé cher l’expérience.

Par la suite, si l’aventure professionnelle te tente, tu seras attendu par les promoteurs qui se disputeront tes services et, surtout, tes fans que tu auras déjà acquis et qui rêveront avec toi de grandes réalisations. Tu seras alors dans le siège du conducteur et non pas le faire-valoir qui connaîtra une carrière courte et douloureuse.

Ce constat est peut-être une triste réalité pour ceux qui n’ont pas d’affaire là, mais c’est le meilleur conseil que je peux leur donner pour conserver leur bien plus que précieux : la santé.