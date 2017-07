Les Astros s'amusent face aux Phillies

Les Astros de Houston ont marqué quatre points en sixième manche pour venir à bout des Phillies par la marque de 5-0, mardi soir, à Philadelphie.

Josh Reddick, Marwin Gonzalez et Derek Fisher ont tous frappé des simples productifs lors de ce tour au bâton.

C’est Norichika Aoki qui a produit l’autre point des visiteurs avec un ballon-sacrifice, en troisième manche.

Dans la défaite, les joueurs des Phillies ont placé la balle en lieu sûr seulement quatre fois.

C’est Charlie Morton (8-4) qui a mérité la victoire. En sept manches complètes de travail, il a concédé seulement trois coups sûrs, en plus de retirer neuf frappeurs sur des prises.

La défaite est allée au dossier de Nick Pivetta (3-6). En six manches, il a accordé six coups sûrs et cinq points. Il a alloué un but sur balles et retiré sept frappeurs sur des prises.