Eugenie Bouchard n’a que faire de ses «haters»

Eugenie Bouchard attaquera la Coupe Rogers à Toronto en août prochain avec la mentalité d’une joueuse sage et plus expérimentée malgré ses verts 23 ans.

Les performances et tous les faits et gestes de «Genie» provoquent immanquablement des réactions chez ses partisans, mais aussi de la part de ses détracteurs. Voilà qui est tout à fait légitime en considérant le pouvoir d’attraction de la joueuse de Westmount.

Mais si vous honnissez Bouchard et tentez de le lui faire savoir sur les réseaux sociaux, vous gaspillez apparemment votre salive cybernétique; la coqueluche québécoise du tennis professionnel international n’en a cure, selon ses dires.

«Je l’accepte, c’est dans la description d’emploi et je vois même les haters et les insultes comme un compliment dissimulé», a-t-elle déclaré dans une entrevue à l’émission Tim & Sid sur les ondes de Sportsnet, mardi.

«Ça veut dire que tu as accompli quelque chose. Il y a des gens jaloux. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. J’essaie de ne pas le prendre personnel. »

«Je ne regarde pas les mentions sur Twitter – tu ne peux juste pas lire ces trucs.»

Une progression atypique

Le sujet découle des performances décevantes de Bouchard sur le circuit professionnel de la WTA à la suite de sa flamboyante saison 2014, lors de laquelle elle avait participé à la finale de Wimbledon, aux demi-finales des Internationaux d’Australie et du tournoi de Roland-Garros, puis remporté la coupe Nuremberg en Allemagne.

La Québécoise s’est buté à bon nombre d’embûches en 2015, puis n’a jamais pu réintégrer les plus hautes sphères du classement mondial. Son nom y figurait pourtant au cinquième rang, en octobre 2014.

Peut-être Bouchard a-t-elle connu trop de succès, trop tôt?

«Après quelques années, je peux prendre du recul et je suis moins influencée par mes émotions. C’était beaucoup. Sur le coup, je me disais que c’était normal. Ça m’a frappé et je suis tombée de haut par la suite, mais jamais je ne dirais que j’aurais souhaité que rien de tout cela ne m’arrive.

«J’ai mérité ces résultats, mais l’idée est de m’améliorer dans le présent, sans me mettre la pression de répéter ces exploits – c’est exactement ce qui m’est arrivé l’année suivante (en 2015). C’était évidemment très dur pour moi.

«Je comprends pourquoi certaines choses se sont produites. Dans le feu de l’action, tu ne réalises pas ou ne vois pas ce qui se passe. Je ne changerais rien, mais j’aurais aimé avoir moins de moments difficiles en 2015, tout en considérant que j’ai appris de mes échecs.»

À Toronto, la 69e joueuse mondiale cherchera à améliorer le meilleur résultat de sa carrière dans le cadre de la Coupe Rogers, soit une participation aux huitièmes de finale. La qualifiée slovaque Kristina Kucova l’avait éliminée à ce stade de la compétition à Montréal l'année dernière.