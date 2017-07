Curry et Durant s'entendent avec les Warriors

Stephen Curry et Kevin Durant ont officiellement signé des prolongations de contrat avec les Warriors de Golden State, champions en titre de la NBA, a-t-il été annoncé mardi.

Les Warriors n’ont pas divulgué les détails des ententes, mais Curry toucherait 201 millions $ en vertu d’un pacte de cinq ans, tandis que Durant engrangerait 53 millions $ sur deux campagnes, selon ce qu’ont rapporté plusieurs médias.

En route vers un deuxième championnat en trois saisons, Cury a maintenu des moyennes de 28,1 points, de 6,7 aides et de 6,2 rebonds par rencontre lors des récentes séries.

À sa première saison en Californie après un départ controversé du Thunder d’Oklahoma City, son équipe depuis le début de sa carrière, Durant a inscrit 25,1 points et 8,3 rebonds par match pendant la saison régulière et reçu le titre de joueur par excellence de la finale contre LeBron James et les Cavaliers de Cleveland.