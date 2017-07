Cap vers la LNH pour Julien Gauthier

Camp d’évaluation.

Repêchage.

Championnat du monde de hockey Junior.

Déménagement de Val-D'Or à Saint-Jean.

Coupe du Président.

Julien Gauthier n'a pas eu le temps de s'ennuyer dans la dernière année. Et il était temps que ça se termine...

«J'ai pris 15 jours de congé après ma saison, a raconté l’espoir des Hurricanes de la Caroline en entrevue avec TVA Sports, mardi. Ça m’a fait vraiment du bien. J'ai vécu beaucoup de belles émotions, mais c'est sûr que ça n'arrivera pas chaque année et je devais en profiter. C'est un bagage d'expériences à acquérir et j'en garde de bon souvenir.»

Mais le junior, c'est maintenant chose du passé. Place à la grande école, la Ligue nationale de hockey (LNH).

«J'ai fait quatre ans et je dirais que c'est assez. J'ai fini mon junior en force et ça a été bon, mais on dirait vraiment que j'ai besoin d'un nouveau défi et je suis vraiment excité de recommencer dans du nouveau calibre.»

Même s'il sait que rien n'est encore acquis, le choix de premier tour des Hurricanes au repêchage de la LNH en 2016 est convaincu qu'il est prêt à relever le défi.

«Je travaille fort pour ça aussi parce qu'on ne se le cachera, pas c'est vraiment une grosse étape. Il n'y a pas de meilleure ligue dans le monde que celle-là. Il faut que tu travailles fort, mais je crois en mes chances. J'ai confiance en mes moyens et j'aimerais vraiment ça que ça arrive l'année prochaine.»

L’attaquant québécois espère faire le grand saut dès le début de la saison, mais ne croit pas qu'un passage d'abord dans la Ligue américaine (LAH) serait vu comme un signe de doute de la part des Hurricanes.

«Ce ne serait pas un pas de reculons, mais c'est un autre cheminement. C'est une ligue professionnelle et le calibre est très fort. Les gens sous-estiment souvent cette ligue-là, mais le but ultime c'est de faire la Ligue nationale. Peu importe ce qui va arriver je vais faire mon possible pour l'atteindre rapidement.»

Puisque le stage junior de Gauthier est officiellement terminé, une question demeure en suspens : sera-t-il en mesure de convaincre les Hurricanes d'amorcer la saison en Caroline ou devra-t-il d'abord faire ses preuves avec le club-école de l'équipe, les Checkers de Charlotte?

La réponse après le camp des recrues.