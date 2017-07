Accord de principe pour Mbappé au Real Madrid

Le quotidien sportif espagnol Marca a annoncé mardi que le Real Madrid et l'AS Monaco avaient trouvé un «accord de principe» pour le transfert de l'attaquant français Kylian Mbappé, pour une somme record avoisinant les 180 millions d'euros.

Selon Le Parisien et Nice Matin, Monaco a formellement démenti cette information.

Selon Marca, citant des sources proches des négociations, «l'intention de toutes les parties est qu'il s'incorpore dans les prochains jours» au Real pour six saisons, pour un montant compris entre 150 et 160 millions, avec en plus des

clauses de rendement qui varieraient entre 20 et 30 millions.

L'entraîneur français du Real Zinédine Zidane a soufflé ces derniers jours le chaud et le froid sur sa volonté de recruter un attaquant, après le départ d'Alvaro Morata pour Chelsea.

Dimanche, il avait semblé écarter l'hypothèse, en déclarant: «Je n'ai rien demandé, j'en ai parlé avec le président, nous avons un groupe de 28 joueurs, c'est très bien, je suis heureux, on travaille bien ensemble.»

À seulement 18 ans, Mbappé serait, si le transfert se concrétisait, payé «sept millions nets» par saison, affirme Marca.

Sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'en 2019, le jeune international est courtisé depuis plusieurs semaines par plusieurs poids lourds européens.

Mais plusieurs médias sportifs en France et en Espagne assurent qu'il aurait des préférences pour le club merengue.