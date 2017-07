À quand un rappel de Jesen Therrien?

Connaissant une saison extraordinaire avec les filiales des Phillies de Philadelphie, le Québécois Jesen Therrien pourrait bien faire ses débuts dans le baseball majeur d’ici la fin de l’été.

«Je crois qu’il y aura beaucoup d’activités d’ici la date limite des transactions», a d’ailleurs indiqué le directeur général des Phillies Matt Klentak, lors d’une entrevue avec le réseau de télévision Comcast SportNet de Philadelphie.

Le gérant Pete Mackanin s’est aussi montré intéressé à faire place à certains espoirs.

La date limite des échanges est fixée au 31 juillet.

Dans le cas de Therrien, il conserve présentement une moyenne de points mérités de 1,69 avec les IronPigs de Lehigh Valley, au niveau AAA, après 26 manches et deux tiers passées au monticule. Plus tôt cette saison, le releveur de 24 ans avait œuvré durant 28 manches et deux tiers chez les Fightin Phils de Reading (AA), affichant une moyenne de 1,26.

Trois circuits pour Pelletier

Toujours dans l’organisation des Phillies, le jeune voltigeur québécois Benjamin Pelletier, âgé de seulement 18 ans, poursuit pour sa part son apprentissage avec les recrues.

En 17 parties dans la «Gulf Coast League», il a maintenu une moyenne au bâton de ,277, ayant réussi trois circuits et 14 points produits.