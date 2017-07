Vote de confiance pour Connor Hellebuyck

Les Jets de Winnipeg ont consenti un contrat d’un an et de 2,25 millions $ au gardien Connor Hellebuyck, lundi.

L’athlète de 24 ans, qui était joueur autonome avec compensation, a disputé 56 matchs avec la formation manitobaine la saison passée, établissant un sommet personnel. Il a conservé une fiche de 26-19-4, une moyenne de buts alloués de 2,89 et un taux d’efficacité de ,907, en plus de réaliser quatre blanchissages. L’Américain de 6 pi et 4 po et 207 lb a cependant été incapable d’aider les siens à se qualifier pour les séries éliminatoires.

Choix de cinquième tour, le 130e au total, des Jets au repêchage de 2012, Hellebuyck a participé à 82 joutes en carrière dans la Ligue nationale. Il a maintenu une fiche de 39-30-5, ainsi qu’une moyenne de 2,71 et un taux de ,910.