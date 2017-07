Une visite à Chambly chez Mathieu Joseph

Publié aujourd'hui à 22h19

Mis à jouraujourd'hui à 22h26

Fils d'un papa haïtien et d'une maman québécoise, c'est à l'âge de 9 ans que Mathieu Joseph et son frère Pierre-Olivier sont passés de Montréal-Nord à Chambly.

«On est arrivés comme des personnes inconnues ici. Incognito. On a travaillé avec mon père au début parce que c'était lui qui nous entraînait, explique Mathieu. On a tout le temps été des joueurs de hockey, mais on a commencé en faisant du patinage artistique, les deux.»

Oui, du patinage artistique, comme Jeff Skinner.

On peut dire que la saison 2016-2017 a été chargée pour l'attaquant de 20 ans: une médaille d'argent aux Championnats du monde junior, une Coupe du Président avec les Sea Dogs de Saint-John's, une demi-finale de la Coupe Memorial et un petit frère repêché en première ronde par les Coyotes de l'Arizona.

«Depuis que je suis petit, mon frère et moi sommes tout le temps ensemble. On se pousse dans le hockey. On fait se fait la compétition l'un et l'autre. Même si on n'a jamais joué contre, pour nous, quand quelque chose arrive dans la vie de l'autre, on est tout le temps content.»

Même s'ils ont deux ans de différence, difficile encore aujourd'hui de différencier Mathieu de P.-O. et vice versa.

«Mes parents ne savent pas qui parle au téléphone quand les deux on parle sur mains libres!»

Chez les professionnels, dans le plaisir

«Nos parents, ce qu'ils nous ont dit quand nous étions jeunes, c'était : amusez-vous. Ayez du plaisir. Le hockey, oui, c'est une compétition, donnez-vous au maximum.»

Après avoir passé quatre saisons dans la LHJMQ, le choix de 4e tour en 2015 du Lightning de Tampa Bay est maintenant prêt à faire le saut chez les professionnels, que ce soit à Syracuse ou en Floride.

«Quand tu arrives au niveau pro, tu recommences à zéro, estime Mathieu. Même si tu as fait 300 points dans le junior, ça ne change rien. Il va falloir que tu fasses tes preuves. Puis, chez les professionnels, il y a de gros bonshommes aussi. On est un peu fait sur un “frame de chat”, mon frère et moi. Mais ça s'en vient.»

On peut déjà imaginer le titre dans le journal : «De Montréal-Nord à Chambly à Tampa Bay!»

«Ça serait pas pire!», convient Mathieu.