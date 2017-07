Brian Dumoulin à Pittsburgh pour longtemps

Les Penguins de Pittsburgh ont accordé un contrat de six ans au défenseur Brian Dumoulin, lundi.

La valeur annuelle moyenne de l’entente est de 4,1 millions $, d’après l’organisation concernée.

Dumoulin, qui devait se soumettre au processus d'arbitrage salarial en journée, a aidé son équipe à remporter deux coupes Stanley d’affilée en 2016 et 2017. La saison passée, il a inscrit un but et 14 mentions d’aide pour 15 points en 70 rencontres, ajoutant six points en 25 matchs éliminatoires.

L’athlète de 25 ans a participé à 163 affrontements en carrière dans la Ligue nationale. Il a totalisé 33 points et 34 minutes de pénalité. L’arrière américain a également joué 54 parties d’après-saison.

Le choix de deuxième tour, le 51e en tout, des Hurricanes de la Caroline en 2009 avait été acquis par Pittsburgh le 22 juin 2012 dans une transaction ayant envoyé l’attaquant Jordan Staal aux «Canes».