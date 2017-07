Lucas Harrell rétrogradé par les Jays

Les Blue Jays de Toronto ont cédé le lanceur Lucas Harrell à leur filiale AAA de Buffalo, lundi.

L’artilleur de 32 ans a totalisé six manches et un tiers avec le grand club cette saison. Il a concédé cinq points et quatre buts sur balles, tout en retirant six frappeurs sur des prises.

Ancien des White Sox de Chicago, des Astros de Houston, des Braves d’Atlanta et des Rangers du Texas, Harrell a également disputé six parties dans les ligues mineures en 2017, pour un total de 27 manches et deux tiers au monticule.