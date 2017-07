L’heure est au bilan de mi-saison chez les Capitales

C'est la pause du match des étoiles dans la ligue Can-Am, alors que les meilleurs joueurs du circuit vont s'affronter mardi à Ottawa. L'heure est donc au bilan et si la situation est décevante à Trois Rivières, alors que les Aigles croupissent au dernier rang du classment, c'est tout le contraire à Québec, où les Capitales partagent la première position avec les Boulders de Rockland.

Il convient donc de dire que les partisans des Capitales passent un bel été au stade Canac

«Nous sommes très satisfaits» a affirmé sans détours le gérant Patrick Scalabrini, notamment parce que son équipe domine le classement avec pratiquement deux fois plus de victoires que de défaites.

Pourtant, il entrevoyait une toute autre identité pour sa formation au début de la saison

«Au camp d’entraînement, on avait prévu une équipe basée sur le personnel de lanceur et la défensive et finalement, nous sommes une équipes de frappeurs, a-t-il observé. On compte cinq frappeurs parmi les huit premiers de la ligue.»

Si, à une autre époque, les Capitales collectionnaient les championnats avec notamment cinq titres consécutifs de 2009 à 2013, ils sont en disette depuis. Ils ne visent toutefois rien de moins qu’un retour aux grands honneurs.

«C'est l'objectif depuis le jour un du camp d’entraînement, a assuré Scalabrini. On peut parler d'une disette pour les Capitales, mais on fait tout en notre pouvoir pour reconquérir un titre.»

Un championnat serait certes le fait saillant de la saison 2017, mais la chasse à un record de circuits pourrait aussi attirer l'attention, alors que le voltigeur des « Caps » Kalian Sams compte 21 longues balles depuis le début de la présente campagne. Le record des Capitales et de la ligue appartient toujours à Eddie Lantigua, qui avait frappé 31 circuits en 2005.

«Il voulait frapper 30 circuits au début de la saison pour décrocher un contrat et attirer les regards d'une ligue en Asie pour la saison prochaine, a expliqué Scalabrini. Maintenant qu'il connait le record de la Canam, il veut le battre. Il se met beaucoup de pression, mais il livre la marchandise depuis le début de la saison.»

Un record de circuits et un championnat... «Capi» et les amateurs de Québec seraient inondés de bonheur!