Les White Sox mettent fin à leur séquence de revers

Les White Sox de Chicago ont utilisé la longue balle pour venir à bout des Cubs par la marque de 3-1, lundi après-midi, au Wrigley Field.

Les White Sox mettent du même coup fin à une longue séquence de neuf revers. Depuis le début de la saison, la formation de l’Illinois a maintenu une fiche de 39-57 et pointe au cinquième et dernier rang dans la Centrale de la Ligue américaine.

Ce sont toutefois les favoris de la foule qui ont ouvert la marque. Kyle Hendricks a cogné un roulant en direction du deuxième coussin, mais sa frappe a permis à Ben Zobrist de venir marquer.

Lors de leur cinquième tour au bâton, les White Sox ont créé l’égalité. Jose Abreu a frappé son 27e double de la saison. Melky Cabrera en a profité pour croiser le marbre.

Adam Engel et Matt Davidson ont par la suite donné la victoire aux visiteurs en propulsant des balles dans les gradins. Il s’agit d’un 19e coup de canon cette année pour Davidson.

Les joueurs des White Sox ont placé la balle en lieu sûr à 10 reprises, au total. De leur côté, les Cubs ont amassé neuf frappes en lieu sûr.

Dans la défaite, Jon Jay s’est démarqué dans le rectangle des frappeurs. Le voltigeur de centre a récolté quatre coups sûrs.

La victoire est allée au dossier de Miguel Gonzalez (5-9). En sept manches et un tiers de travail, il a accordé sept coups sûrs et un point. Il a également concédé trois buts sur balles et retiré trois frappeurs sur des prises.

Anthony Swarzak a fermé les livres pour mériter son premier sauvetage de la campagne.

C’est Justin Grimm (1-1) qui a hérité du revers. Il a passé une manche et deux tiers sur la butte, concédant un coup sûr et un point.