Les Indians poursuivent leur bon travail

Carlos Santana a frappé deux longues balles pour mener les Indians à une victoire de 6-2 face aux Reds de Cincinnati, lundi soir, à Cleveland.

Le joueur de premier but a cogné ses 11e et 12e circuits de l’année.

Dans la défaite, Scooter Gennett a également envoyé une balle dans les gradins.

Bradley Zimmer s’est également démarqué pour les favoris de la foule. Il a placé la balle en lieu sûr deux fois, en plus de produire deux points.

Les joueurs des Reds ont obtenu un total de cinq coups sûrs.

Le partant Josh Tomlin (7-9) a mérité la victoire. En six manches complètes de travail au monticule, il a accordé quatre coups sûrs et deux points. Il a également retiré six joueurs sur des prises.

Tim Adleman (5-8) a pour sa part hérité du revers.