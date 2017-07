Les Canucks évitent l'arbitrage avec Reid Boucher

Les Canucks de Vancouver se sont entendus sur les termes d’un contrat d’une saison avec leur attaquant Reid Boucher, lundi.

Le contrat est d’une valeur de 687 500 $, selon le réseau Sportsnet.

Boucher était admissible à l’arbitrage salarial cet été. Son audience était prévue pour le 1er août.

Âgé de 23 ans, l’attaquant a inscrit cinq buts et récolté deux aides en 27 rencontres avec les Canucks la saison dernière après avoir été réclamé au ballotage des Devils du New Jersey en janvier. Son nom s’est d’ailleurs retrouvé au ballotage à trois occasions l’an dernier : deux fois alors qu’il était avec les Devils et une fois avec les Predators de Nashville.

En 112 matchs dans la LNH, Boucher a amassé 17 buts et 20 aides.