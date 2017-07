Les Blue Jays seront-ils fouettés par les propos de John Gibbons?

Balayés par les Indians à Cleveland le week-end dernier, les Blue Jays entreprennent ce soir à Toronto une série de quatre matchs contre les A’s d’Oakland.

Voyez cet affrontement à TVA Sports à compter de 19h.

Dimanche, les Jays (44-54) ont terminé une longue séquence de 10 rencontres à l’étranger entamée après la pause du match des étoiles et au cours de laquelle la formation torontoise a glissé davantage au classement à cause d’une fiche combinée de trois victoires contre sept défaites face aux Tigers de Detroit, aux Red Sox de Boston et aux Indians.

Le gérant John Gibbons a d’ailleurs employé un langage ordurier pour décrire le plus récent revers de son équipe, au compte de 8-1.

«Ce fut une série de matchs frustrants. Le match d’aujourd’hui était sans queue ni tête ("a horsesh*t game") de bout en bout, je ne peux pas le décrire autrement.»

Reste à voir si ses joueurs seront fouettés par ses propos.

Liriano au monticule

Le gaucher Francisco Liriano (5-5) sera envoyé au monticule dans l’espoir de relancer les Jays.

Dans le camp des A’s, Chris Smith obtiendra le troisième départ de sa carrière en remplacement de Jharel Cotton, qui est blessé à un doigt. À ses deux premières présences, il a accordé un total de quatre points en 13 manches.

Le droitier de 36 ans est en quête de sa première victoire dans le baseball majeur à titre de partant.

Par ailleurs, le joueur d’arrêt-court des Jays Troy Tulowitzki représente un cas incertain en raison de douleurs à l’aine. Il a quitté prématurément le match de vendredi contre les Indians.

Les deux équipes se sont affrontées trois fois jusqu’à maintenant cette saison. Les Jays ont signé deux victoires sur trois.

Les Jays occupent actuellement le dernier rang de la section Est de la Ligue américaine, à 10 matchs des meneurs, les Red Sox de Boston.