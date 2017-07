Les Alouettes à quelques correctifs de la victoire

Jacques Chapdelaine n’a pas changé de discours. Malgré la défaite des Alouettes de Montréal face au Rouge et Noir d’Ottawa la semaine dernière, l’entraîneur-chef croit que son équipe n’est qu’à quelques correctifs de retrouver le chemin de la victoire.

Alors qu’elles étaient aux prises avec un problème d’indiscipline depuis le début de la saison, Chapdelaine a vu ses ouailles ne prendre que quatre pénalités face à Ottawa. Cette fois, ce sont les revirements qui ont coulé l’équipe.

«Le côté positif, c’est que [les erreurs commises] peuvent être facilement corrigées, a expliqué Chapdelaine, lundi. Dans le feu de l’action, tout le monde fait des erreurs, mais je crois qu’on peut éviter les revirements qu’on a faits.»

«Malgré tout, on a obtenu une bonne production. On va continuer à travailler fort pour éliminer ses revirements.»

Une question de momentum

Les moineaux ont commis cinq revirements qui ont permis à leurs adversaires d’inscrire 13 points, mercredi. Quatre de ces revirements ont eu lieu en première demie, ce qui n'a pas facilité le travail des entraîneurs.

«Vous savez, le football est un sport de confiance et de momentum, a dit l’instructeur. Lorsque vous faites quelques erreurs tôt dans la rencontre, c’est difficile d’avoir le rythme pour réussir des jeux. Puis, petit à petit, on retrouve la confiance qui permet de jouer plus agressivement.»

«Les revirements en général n’ont pas été le résultat de négligence, et ce ne sont pas des défensives qui nous ont arraché le ballon, a pour sa part indiqué le joueur de centre Luc Brodeur-Jourdain. Je crois que les circonstances ont fait que nous nous sommes mis dans de mauvaises positions. »

Imiter l’intensité d’un match

L’intensité est montée d’un cran lors de l’entraînement, et Chapdelaine a avoué qu’il n’était pas étranger à la situation.

«Nous avons ajouté un élément compétitif en insérant un système de pointage à l’entraînement. J’ai peut-être raté quelques éléments du pointage, mais c’est un peu comme ce qui arrive dans un match, a avancé l’instructeur, le sourire au visage. Les joueurs étaient gonflés à bloc, d’une bonne façon.»

Le but avoué de l’entraîneur originaire de Sherbrooke était d’augmenter le niveau d’intensité pour tenter de reproduire la compétitivité en situation de match.

Tyrell Sutton s'entraîne

Tyrell Sutton a par ailleurs effectué quelques répétitions, alternant avec Brandon Rutley. Sutton était aux prises avec une légère contusion au mollet.

«Ce serait injuste de donner à Brandon un match et de ne pas lui donner de terrain [à l’entraînement], a expliqué Chapdelaine. Le cas de Tyrell est réévalué sur une base quotidienne. Il devrait être de retour après notre semaine de congé [lors de la septième semaine d’activité de la LCF].»

Le receveur Tiquan Underwood ne s’est pas entraîné, en raison d’une entorse à la cheville. S’il n’est pas en mesure de prendre part à la prochaine rencontre, Eugene Lewis devrait le remplacer.