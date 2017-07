Le meilleur de la semaine, spécial «résurgence»

Plutôt décevants depuis le début de cette campagne 2017, les Red Bulls et les Sounders ont peut-être relancé leur année lors de la 20e semaine d’activités dans la MLS.

Les Sounders ont obtenu deux victoires, d’abord en comblant un déficit de trois buts pour l’emporter 4-3 contre le «punching bag» de la MLS, le D.C. United, avant de vaincre les Earthquakes de façon décisive dimanche soir.

Ces mêmes Earthquakes ont été rossés 5-1 par les Red Bulls, mercredi. La formation basée au New Jersey a ensuite vaincu l’autre «piñata» de la MLS, le Minnesota United, trois jours plus tard. Les hommes de Jesse Marsch ont marqué huit buts lors de ces deux rencontres et on a revu le Sacha Kljestan de l’an dernier.

Grâce à tout cela, les Sounders, champions en titre de la Coupe MLS, et les Red Bulls sont de retour dans le portrait des éliminatoires.

Pendant ce temps, le Toronto FC, grâce à deux matchs nuls, a repris la tête du classement dans l’Est (et dans toute la ligue). Le Fire, qui a subi une première défaite en 11 matchs, est également en cause dans ce changement.

Sinon, on regarde du côté du Galaxy : la puissance traditionnelle de la MLS a subi deux défaites et semble plus larguée que jamais au classement. Bougera-t-elle sur le marché des transferts? Fort probablement, mais les jours continuent de s’écouler et le 9 août approche bien vite...

Voici le top-5 de la semaine en MLS :

5 – Trois buts pour Royer

Dans une semaine où les Red Bulls ont eu des ailes, Daniel Royer en a peut-être été le contributeur le plus pétillant (mes excuses pour celle-là). L’Autrichien au nom très québécois a marqué deux fois mercredi, puis a remis ça samedi contre les «Loons». Il en est à quatre buts en trois matchs, et à huit depuis le début de la saison.

Daniel Royer opens the scoring for @NewYorkRedBulls. #MINvNY

4 – La remontée des Sounders

Les partisans des Sounders ont dû perdre des cheveux, mercredi, lorsqu’ils ont vu le D.C. United, oui oui, prendre les devants 3-0 contre leurs favoris, sur leur pelouse de surcroît. Puis, ces mêmes cheveux ont probablement repoussé à grands coups de moments d’extase lorsque les Sounders ont planté QUATRE buts en moins de 30 minutes pour obtenir l’une des victoires les plus spectaculaires de l’année en MLS. Mention spéciale au troisième filet, inscrit par Gustav Svensson, mais la passe de Joevin Jones sur le but de Brad Evans n’était pas mal non plus.

3 – Une chance qu’il y a Dzemaili

Franchement, les partisans de l’Impact doivent remercier le ciel pour de l’arrivée du nouveau joueur désigné Blerim Dzemaili. L’international suisse apporte une qualité de jeu qui a été primordiale au cours des dernières semaines, et sans laquelle le club aurait probablement sombré. Le numéro 31 a marqué un très beau but qui a fait la différence dans la victoire de 2-1 des Montréalais contre Philadelphie, mercredi. Mention spéciale à Michael Salazar, qui a marqué trois fois en trois matchs, et qui, soudainement, éloigne Dominic Oduro de la formation de départ.

2 – La volée de Villa

Le meilleur joueur de la MLS, David Villa, a eu son mot à dire dans l’importante victoire de 2-1 du New York City FC contre le Fire de Chicago, samedi. L’attaquant espagnol a marqué à l’aide d’une superbe volée pour donner les devants aux siens au début de la deuxième demie. Le NYCFC évoluait alors à 10 joueurs à la suite d’un carton rouge attribué à Yangel Herrera, qui avait écrasé sans ménagement le pied de Bastian Schweinsteiger.

1 – Un moment de génie signé Villalba

Dans un match serré entre Orlando et Atlanta, il a fallu un but d’anthologie d’Hector Villalba à la 86e minute pour déterminer un vainqueur. Quelle frappe de l’attaquant d’Atlanta! Déjà en nomination pour le but de la semaine, cette réussite pourrait aussi être en compétition pour le but de l’année.

LES BONIS

Bon, finalement, l’Impact a perdu 3-1 contre Dallas

Les esprits s’échauffent... non, ils passent au feu entre Portland et Salt Lake

Bizarre sequence in #PORvRSL as Arboleda, Adi, and Beckerman were all sent off in quick succession. 3 red cards in 3 minutes!! #RSL #RCTID pic.twitter.com/EREiEeNsfI — Jason Foster (@JogaBonitoUSA) 20 juillet 2017

Des débuts prometteurs avec Atlanta pour le vétéran gardien Brad Guzan

Dans la défaite contre le NYC FC, David Accam en a marqué un beau!

On aime la finition de Luis Silva sur ce but du RSL

Détour par la Gold Cup : le nouveau défenseur de l’Impact Shaun Francis a fait mal au Canada, cette semaine...

À la semaine prochaine!