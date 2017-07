Laurent Duvernay-Tardif troque son sarrau contre ses crampons

Les temps libres et les moments de détente se font assez rares pour Laurent Duvernay-Tardif.

Le Québécois a terminé la dernière rotation de médecine de son curriculum vendredi dernier, vient d'amorcer un cours intensif de deux jours en santé publique et quittera ensuite pour le camp d'entraînement des Chiefs de Kansas City, dans la NFL.

Et le joueur de ligne offensive a hâte de troquer son livre de médecin contre pour un livre de jeux.

«C'est ça l'affaire avec la médecine, a expliqué Duvernay-Tardif aux médias à l’Université McGill, lundi. C'est que c'est tellement demandant intellectuellement parlant qu’à un moment donné, t'as juste hâte de faire une transition vers le côté physique du football. J'ai bien hâte de retourner à Kansas City.»

La double identité

Encore une fois la vie, de Duvernay-Tardif devra effectuer un virage à 180 degrés. Disons que les sujets de discussion qu'il a avec les étudiants de sa cohorte de médecine ne sont pas les mêmes que ceux avec ses coéquipiers dans le vestiaire.

«La rhétorique médicale est différente que le langage sur la ligne de mêlée, mais en même temps je pense que c'est ça qui fait la curiosité de la part de mes coéquipiers qui m'en demandent plus sur mon univers en médecine et en football.»

Près du but

Parlant de son univers de football, le joueur de ligne offensive en sera à sa quatrième saison dans l'uniforme des Chiefs. Et depuis son arrivée à Kansas City, il a vu l'équipe prendre une pente ascendante.

«À ma première année dans la ligue, on n'a pas fait les séries, puis l'année suivante on a réussi à y accéder comme quatrième as.

«L'année dernière on a décroché notre titre de section, ce qui est quand même un exploit puisque la section Ouest de l’Association américaine est une division très compétitive.»

Mais le fait que les Chiefs aient connu du succès au cours des deux dernières saisons amène aussi une pression supplémentaire sur les épaules des joueurs, puisque la formation ne peut plus jouer le rôle de négligée. On le voit notamment avec le calendrier de la prochaine saison : beaucoup d'adversaires coriaces et de nombreux matchs aux heures de grande écoute.

«On joue contre les Dolphins (de Miami), les Jets (de New York), les Patriots (de la Nouvelle-Angleterre), les Texans (de Houston) et ça rehausse beaucoup la qualité des défensives que l'on va affronter.

«Faire sa marque contre ces joueurs-là fait en sorte que tu es reconnu partout dans la NFL.»

Et même si les Chiefs ont perdu les services de joueurs-clés comme Jeremy Maclin et John Dorsey, «LDT» est convaincu que son équipe a tout ce qu'il faut pour poursuivre sa courbe de progression et atteindre le carré d'as en éliminatoires.

«On a des nouvelles acquisitions, on a des joueurs étoiles qui se sont illustrés l'an dernier comme Tyreek Hill qui vont revenir avec nous et qui vont offrir beaucoup plus d'explosion offensive et on a tout ce qu'il faut pour marquer des points et défendre le terrain pour aller loin en séries.»

Le camp préparatoire des Chiefs prendra son envol jeudi, alors que le premier match de l'équipe de la saison aura lieu le 7 septembre face au Patriots, à Foxborough.