Kyle Okposo revient sur ses problèmes de santé du printemps dernier

L’attaquant des Sabres de Buffalo Kyle Okposo est revenu sur les problèmes de santé qui ont mis fin à sa saison, au printemps dernier, dans un texte publié lundi sur le site officiel de l’équipe.

Tombé malade à la fin mars, l’athlète de 29 ans avait été admis dans l’aile neurochirurgicale du Buffalo General Hospital au début d’avril. Ce département prend en charge de patients atteints de blessures neurologiques tels des accidents vasculaires cérébraux (AVC), des hémorragies cérébrales et des tumeurs.

Cette information avait suscité beaucoup d’inquiétude, tant chez les partisans des Sabres que dans le monde du hockey en général. Heureusement, l’Américain a repris du mieux et a même recommencé à jouer dans une ligue d’été au cours des derniers jours.

Okposo a tenu à révéler ce qui lui était arrivé, lundi. Il semble que tous ses problèmes étaient liés à une commotion cérébrale.

« Les derniers mois ont été intéressants, c’est le moins qu’on puisse dire, a-t-il d’abord souligné.

« Tout a commencé avec une mise en échec de routine lors d’un entraînement. Simplement un choc solide. En fait, ça m’apparaissait si commun que je ne m’en suis pas préoccupé. »

Toutefois, son humeur a commencé à changer dans les jours suivants. Il a ensuite éprouvé des difficultés à bien dormir.

« Mes sens, pour une quelconque raison, semblaient empirer chaque jour, a-t-il expliqué. Je pensais que j’étais simplement très fatigué. »

Il a tout de même joué le match du 27 mars contre les Panthers de la Floride. Mais ce fut son dernier de la saison 2016-2017.

« Une fois le match terminé, je n’avais plus d’appétit, a raconté le numéro 21. J’ai réalisé que je commençais à perdre du poids. J’ai tout de même pris l’avion pour Columbus en ayant en tête que j’allais jouer le lendemain. »

Le matin suivant, Okposo n’allait pas mieux. Il a alors pris la décision, avec son entraîneur, de ne pas jouer le match contre les Blue Jackets afin de se reposer un peu. Mais son état ne s’est pas amélioré par la suite. Il s’est alors rendu à l’hôpital, où il s’est vu remettre des médicaments qui devaient l’aider à mieux dormir.

«Les médicaments qu’ils m’ont donnés ont engendré une réaction négative dans mon corps, a-t-il écrit. Je ne pouvais toujours pas dormir et la perte de poids se poursuivait à un rythme alarmant. À un certain point, je pesais moins de 200 livres. Je n’avais pas été aussi léger depuis l’âge de 17 ans. À ce moment-là, on pensait que c’était une commotion. »

« Les soins intensifs, c’est effrayant, mais j’avais besoin d’être à un endroit où je serais stabilisé », a poursuivi le hockeyeur.

Pendant qu’il récupérait, Okposo a reçu des centaines de messages de soutien. Un support pour lequel il a tenu à remercier tout le monde. Il a d’ailleurs été renversé par la sympathie démontrée par ses coéquipiers des Sabres, une équipe avec laquelle il n’évoluait que depuis quelques mois.

« Composer avec ce genre de blessure change votre façon de voir la vie, a-t-il écrit. Cela vous fait évaluer ce qui est vraiment important. »

Si le hockey demeure incontestablement une priorité dans sa vie, Okposo a choisi, à sa sortie de l’hôpital, de passer beaucoup de temps avec ses deux filles et son épouse. Il a aussi pris soin de discuter avec des spécialistes des commotions cérébrales et des gens qui en ont souffert. Il est convaincu qu’il pourra jouer de nouveau.

Il a d’ailleurs indiqué que ses premières présences dans la ligue d’été ont très encourageantes. Il a aussi discuté avec son nouvel entraîneur chez les Sabres, Phil Housley, ainsi qu’avec le nouveau directeur général, Jason Botterill.

Il conserve l’ambition, évidemment, de remporter une Coupe Stanley à Buffalo. « Je pense que Phil et Jason joueront un rôle important en ce sens », a-t-il souligné.