Kershaw : les Dodgers vont s'en remettre

Publié aujourd'hui à 14h18

Mis à jouraujourd'hui à 14h21

La dernière semaine a permis à certaines équipes de confirmer leur rang au niveau des différents classements alors que pour d'autres, ce fut la descente aux enfers, comme c’est le cas pour les Blue Jays de Toronto qui doivent maintenant oublier une présence en séries et se concentrer sur la prochaine saison en vendant quelques joueurs pour regarnir leur banque d'espoirs.

Voici l'état des forces avec un peu plus de deux mois à faire à la saison régulière.

1- Dodgers Los Angeles (sem. dernière : 1er)

Les Dodgers ont vu leur séquence de 11 victoires s'arrêter face aux Braves d'Atlanta, mais ont tout de même conservé une fiche de 8-2 à leurs dix derniers matchs. Ils ont un taux de victoires de ,687 en tête de la ligue. Ils dominent la division Ouest avec 10,5 matchs d'avance sur les Rockies qui eux, se retrouvent en tête au classement du meilleur deuxième. Seul hic, le lanceur Clayton Kershaw se retrouve sur la liste des blessés. Il est évident que son absence aura un impact, mais ceux-ci ont amplement d'outils en leur possession pour éviter une longue séquence de défaites.

2- Astros Houston (sem. dernière : 2e)

Les Astros aussi ont perdu un joueur clé sur la liste des blessés en Carlos Correa et sa perte se fait déjà sentir... Ils continuent d'être dominants dans leur division (17 matchs d'avance sur les Angels), mais ils ont seulement joué pour ,500 cette semaine (fiche de 3-3). Dallas Keuchel s'approche d'un retour et devrait venir stabiliser la rotation des partants. Les Astros devraient être actifs d'ici la date limite des transactions, le 31 juillet prochain.

3- Nationals Washington (sem. dernière : 3e)

Le top 3 ne change pas cette semaine, même si chaque équipe qui s’y retrouve a perdu un morceau important. Pour les Nationals, Stephen Strasburg a quitté son départ de dimanche par mesures préventives, mais il est encore difficile de dire si le tout est sérieux ou non. Cependant, ils ont conservé une fiche de 4-2 la semaine dernière et continuent de marquer beaucoup de points. Leur place en tête de l'Est de la Nationale est pas mal dans la poche.

4- Rockies Colorado (sem. dernière : Aucun)

Les Rockies peinent à maintenir le rythme imposé par les Dodgers dans la division Ouest de la Nationale, mais jouent tout de même pour 16 matchs au-dessus de ,500. Ils ont perdu un seul match la semaine dernière (fiche de 5-1) et le plus impressionnant est qu'ils ont inscrit 61 points en six matchs, soit une moyenne de 10,1. L'attaque a toujours été la clé au Coors Field!

5- Cubs Chicago (sem. dernière : 5e)

Les Cubs viennent de rejoindre les Brewers en tête de la division Centrale et seront difficile à arrêter d'ici la fin de la saison. Ils ont une fiche de 8-1 depuis la pause du match des Étoiles. Ils ont balayé les Orioles, les Braves avant de gagner leur série face aux Cardinals. Tout commence à tomber en place pour les champions en titre.

Voici le tour d'horizon:

Clayton Kershaw : Je vous en parlais plus tôt, la perte de Kershaw aura sans doute un impact sur les Dodgers, surtout que l'absence sera de 4 à 6 semaines en raison d'une blessure au dos. Il a raté 13 départs la saison dernière pour une blessure au dos.

Rafael Devers : Les Red Sox ont peut-être trouvé la solution pour leurs problèmes à la position de troisième but. L'espoir de 20 ans seulement a tout cassé au niveau AA cette saison (,300, 18 cc en 77 matchs) et même au niveau AAA (,355, 2 cc en 8 matchs). Il faudra le surveiller attentivement.

J.D. Martinez : Tout juste acquis par les Diamondbacks, il a raté les quatre derniers matchs de son équipe en raison d'une blessure à la main gauche. Il a été en mesure de prendre quelques exercices au bâton sans douleur et devrait retrouver sa place dans la formation cette semaine.

Keon Broxton : Les Brewers voyaient en lui un espoir qui pouvait les aider dès cette saison, malheureusement, ils ont dû le renvoyer dans les mineures cette semaine. Il n'a jamais été en mesure de s'ajuster, bien qu'il ait réussi à frapper 14 circuits et voler 17 buts.

Yoan Moncada : L'espoir #1 des White Sox a fait ses débuts cette semaine. Il frappe pour ,077 avec aucun circuit et quatre points produits (tous dans le même match). Son seul coup sûr est un triple. Il est possiblement le seul joueur intéressant à regarder jouer chez les White Sox.