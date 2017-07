Jonathan Schoop et Nolan Arenado à l’honneur

Le joueur de deuxième but des Orioles de Baltimore Jonathan Schoop ainsi que celui de troisième but des Rockies du Colorado Nolan Arenado ont décroché lundi les titres de joueur de la semaine dans les ligues Américaine et Nationale, respectivement.

Schoop a maintenu une excellente moyenne au bâton de ,433 pour mériter un premier honneur hebdomadaire en carrière.

Au total, l’athlète de 25 ans a amassé trois circuits, 16 points produits et huit points marqués en sept rencontres, au cours de la dernière semaine.

Vendredi dernier, Schoop a atteint le plateau des 20 longues balles en une saison pour la deuxième année consécutive.

Il a également produit au moins un point lors de cinq matchs consécutifs, égalisant la plus longue séquence du genre dans le baseball majeur cette saison. Charlie Blackmon, des Rockies, ainsi que Paul Goldschmidt, des Cardinals de l’Arizona, y sont également parvenus.

Le joueur originaire de Curacao revendique une moyenne au bâton de ,307 jusqu’ici cette saison. S’il maintient le rythme, il établira une nouvelle marque personnelle, en cinq saisons.

Arenado se démarque

Arenado a quant à lui conservé une moyenne au bâton de ,458 en cinq rencontres.

La recrue a croisé le marbre à neuf reprises, expédié la balle dans les gradins quatre fois et produit 13 points. Il a mis la main sur quatre honneurs du genre, dans sa carrière.

Mercredi, Arenado a connu une soirée hors du commun, alors qu’il a frappé cinq coups sûrs en six présences au bâton. Il a inscrit quatre points, réussi quatre circuits et produit sept points.

L’Américain est ainsi devenu le 12e joueur de l’histoire des Rockies à étirer les bras trois fois dans un match.

Arenado a maintenu une moyenne de ,314 et a été à l’origine de 86 points, depuis le début de la campagne.