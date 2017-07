John Elway s'entend pour cinq ans avec les Broncos

John Elway a signé une prolongation de contrat de cinq ans à titre de directeur général et vice-président des Broncos de Denver, a rapporté le réseau ESPN lundi.

La légende des Broncos occupe ces fonctions depuis 2011 et c’est sous son égide que la formation du Colorado a remporté le Super Bowl 50 à la fin de la saison 2015, la dernière du quart-arrière Peyton Manning dans la NFL.

«Nous sommes très heureux d’avoir conclu une entente de cinq ans qui permettra à John de mener nos opérations football encore longtemps, a avoué le président de l’équipe, Joe Ellis. Lors des six dernières saisons, John s’est clairement établi comme l’un des meilleurs directeurs généraux, tous sports confondus. Il a un excellent instinct pour le football et de très bonnes habiletés pour construire une équipe gagnante.»

En tant que quart, Elway, 57 ans, a guidé les Broncos vers le titre lors des Super Bowl XXXII et XXXIII, en plus de recevoir le titre de joueur par excellence lors de la saison 1987 et neuf invitations au Pro Bowl entre 1986 et 1998.