Jean-François Laroche bien placé

Porte-couleurs de la formation Cycles Régis, Jean-François Laroche pourrait remporter un septième championnat des Mardis cyclistes de Lachine s’il maintient la cadence à cet événement dont les activités reprendront mardi soir après une pause d’une semaine.

Le meneur du classement général 2017 a la chance de devancer Yannick Cojan au chapitre du plus grand nombre de titres dans l’histoire de la compétition. Il y a deux semaines, il a failli connaître une soirée parfaite à la sixième étape, mais il n’a pu résister au sprint final de Jean-Michel Lachance, d’Apogée RBC, et s’est contenté de la deuxième place.

Laroche a néanmoins augmenté sa priorité au classement, lui qui totalise 798 points - 352 de plus que Pierrick Naud – avec quatre étapes à faire. Naud était absent à la dernière course, mais il sera de retour cette semaine.

De la visite rare

Près d’une vingtaine de coureurs du Centre de cyclisme de Hamilton (NCCH) seront présents à la septième étape. Le NCCH est le centre de développement du cyclisme en Ontario et il est dirigé par l’Australien Rick Lee.

Parmi les athlètes qui participeront à l’épreuve du jour, il y aura Jordann Jones, le champion canadien du contre-la-montre junior en 2016 ayant terminé en deuxième place sur la course sur route, les Australiens Jonathan et David Lewis ainsi que Daniel Rae, tous des cyclistes U23.

«Nous n’en sommes pas à notre première visite à Lachine et nous revenons le plus souvent que nous le pouvons, car c’est vraiment le meilleur critérium au Canada», a déclaré Lee, établi au pays depuis huit ans.

Le NCCH a produit des cyclistes de haut calibre au cours des dernières années, dont Ben Perry, Adam Jamieson - qui combine la route et la piste - et Will Elliott, 16e aux derniers Championnats canadiens sur route disputés à Gatineau à la fin juin.

Perry est membre de la formation professionnelle Israël Cycling Academy dont fait partie Guillaume Boivin. Ex-champion canadien junior en cyclo-cross et sur route et au critérium dans la catégorie des espoirs, il a connu une bonne saison en 2016 en terminant chaque fois au deuxième rang du Grand Prix de Saguenay et aux Championnats canadiens sur route.