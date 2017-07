Jaromir Jagr patine avec le HC Kladno

Jaromir Jagr n’a toujours pas paraphé d’entente avec une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) et la légende tchèque s’entraîne actuellement avec la formation d’Extraliga tchèque de sa ville natale, le HC Kladno.

Jagr, joueur autonome sans compensation, pense encore pouvoir jouer dans la LNH la saison prochaine.

«Je ne pense pas être assez mauvais pour ne pas pouvoir jouer (en Amérique du Nord), a declaré la légende dans des propos relayés par Denik Sport, lundi.

Jaromir @68Jagr skated with his hometown club Kladno. NHL is still priority for him. "I don´t think I am so bad that I couldn´t play there."