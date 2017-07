Fini le DTM à la fin de 2018?

À l’instar d’Audi, qui a mis un terme à sa participation au Championnat du monde d’endurance pour consacrer son énergie à la Formule électrique, Mercedes, elle, a annoncé son retrait de la série DTM, effectif à la fin de 2018.

Ce forfait risque d’avoir des répercussions importantes sur l’avenir et la raison d’être de cette compétition qui regroupe, outre Mercedes, les constructeurs allemands Audi et BMW.

C’est à bord d’une Mercedes que le Québécois Bruno Spengler a effectué ses débuts en DTM en 2005. Il est passé chez BMW en 2012, année où il a été couronné champion.

Kubica s’approche d’un retour

Un peu plus de six ans après avoir subi un terrible accident en rallye, en Italie, Robert Kubica s’approche d’un retour en F1. Qui l’eût cru ?

L’écurie Renault lui fournira l’occasion de tester une monoplace 2017 à l’occasion d’essais privés prévus à Budapest le 2 août prochain, soit deux jours après la tenue du Grand Prix de Hongrie.

Âgé de 32 ans, le Polonais avait subi de nombreuses fractures au bras, à la main et à la jambe droites. Une longue rééducation s’en est suivie et la plupart des analystes croyaient dès lors que sa carrière en F1 était terminée.

L’équipe française profitera de ces essais pour évaluer le comportement de Kubica au volant d’une monoplace actuelle beaucoup plus exigeante que par le passé.

Si ce contact est favorable, rien n’est exclu, dont cette possibilité de le voir remplacer le Britannique Jolyon Palmer, en manque de résultats, au retour des vacances estivales de la F1 à la fin du mois d’août.

Les amateurs de courses québécois se souviennent de Kubica, remplaçant de Jacques Villeneuve eu sein de l’écurie Sauber-BMW, pour sa terrifiante embardée en 2007 à Montréal, avant de le voir remporter, un an plus tard et au même endroit, sa seule victoire en F1.

Nicholas Lattifi a également convié par Renault à ces essais privés en compagnie de Kubica. Le pilote torontois, actuellement quatrième au Championnat de F2, a signé sa première victoire dans la spécialité à Silverstone, il y a une dizaine de jours.