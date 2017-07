Clayton Kershaw manquera au moins un mois

Le lanceur des Dodgers de Los Angeles Clayton Kershaw sera à l’écart du jeu pendant de quatre à six semaines en raison d’une blessure dorsale.

C’est ce qu’a indiqué le réseau FOX Sports, lundi.

Le gaucher a quitté le monticule après seulement deux manches lors de la rencontre de dimanche face aux Braves d’Atlanta à cause de raideurs au côté droit du dos. L’an dernier, l’as de la rotation des partants des Dodgers avait manqué 13 départs pour des motifs similaires.

En 2017, Kershaw a conservé un dossier de 15-2 et une moyenne de points mérités de 2,04. En 141 manches et un tiers, le triple récipiendaire du trophée Cy-Young dans la Ligue nationale de baseball a accordé 24 buts sur balles et totalisé 168 retraits sur des prises.