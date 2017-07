Austin Watson évite l’arbitrage

Les Predators de Nashville et l’attaquant Austin Watson ont conclu une entente de trois ans et de 3,3 millions $, lundi, évitant ainsi le processus d’arbitrage salarial prévu plus tard en journée.

Le joueur de 25 ans touchera 1 million $ la saison prochaine. Son salaire passera à 1,1 million $ en 2018-2019.

Watson a aidé les siens à atteindre la finale de la Coupe Stanley ce printemps. Pendant le calendrier régulier, il a amassé cinq buts et 12 mentions d’aide pour 17 points en 77 matchs, tout en conservant un différentiel de +14. Lors des séries éliminatoires, l’Américain a ajouté neuf points, dont quatre filets, en 22 joutes.

Le choix de premier tour, le 18e au total, des Predators au repêchage de 2010 a récolté 28 points, incluant neuf buts, en 140 duels dans la Ligue nationale.