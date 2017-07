«Une semaine de rêve» - Aleksandra Wozniak

Aleksandra Wozniak a mis la touche finale à une semaine de rêve, dimanche, lors de la finale féminine, en défaisant l’Australienne Ellen Perez en deux manches de 7-6 (4) et 6-4 pour mettre la main sur un premier titre professionnel depuis mars 2012.

Wozniak a poursuivi sur ce qu’elle avait bâti tout au long de la semaine malgré la ténacité de sa jeune adversaire, qui l’a forcée à se battre pour chacun des points.

Finalement, la Québécoise a conclu une semaine dont elle se souviendra toute sa vie. Non seulement cette victoire lui insuffle une dose de confiance inestimable pour la suite des choses, mais tout juste avant que le tournoi débute, soit lundi dernier, elle s’est fiancée.

«C’est une belle semaine de rêve dans ma vie et dans ma carrière», a-t-elle lancé après la rencontre.

Sur le plan strictement sportif, ce gain vient à point pour la joueuse québécoise qui tente de percer à nouveau le top 100 mondial. Rappelons que Wozniak avait mis sa carrière en veilleuse, en septembre 2014, pour subir une intervention chirurgicale à l’épaule droite, ce qui allait, en fin de compte, lui faire rater une année complète d’action.

« Ça faisait super longtemps que je n’avais pas gagné un tournoi, et de l’avoir fait après ce long chemin que j’ai dû traverser, avec mon opération et une année sans jouer, je suis vraiment contente. Je remercie ma famille et mes proches pour tout le soutien qu’ils m’ont apporté dans les moments difficiles. Aujourd’hui, ç’a porté ses fruits», a ajouté celle qui a remporté un 11e titre professionnel, dont 10 sur le circuit de l’ITF.

Adversaire coriace

Wozniak a bien failli échapper la première manche. En avance 5-3, elle a laissé Perez, une joueuse issue des qualifications, reprendre le dessus et prendre les devants pour la première fois du match, au compte de 6-5. Wozniak a par la suite profité de sa présence au service pour forcer le bris d’égalité, qu’elle a finalement remporté 7-4.

«Elle jouait très bien. Elle était coriace et ce n’est jamais facile de jouer contre une gauchère. Elle varie beaucoup, et la balle devient pesante. Elle avait un gros service et je devais jouer intelligemment», a-t-elle mentionné.