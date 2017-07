Mika Zibanejad et les Rangers à 1,25 million $ de distance

Mika Zibanejad et les Rangers de New York négocient un nouveau contrat pour l’attaquant. Le Suédois et son équipe seraient à 1,25 million $ de distance en termes de salaire annuel, selon ce qu’a rapporté le réseau Sportsnet, dimanche.

Zibanejad demanderait des revenus annuels de 5,35 millions $; les Rangers auraient fixé leur budget à 4,1 millions $ pour les services de l’ancien des Sénateurs d’Ottawa.

Faute d’une entente entre les deux parties, le joueur autonome avec compensation et son équipe pourraient avoir recours au processus d’arbitrage.

Zibanejad termine un contrat de deux ans d’une valeur totale de 5,25 millions $, signé avec les Sénateurs en juin 2015. Depuis, la formation ontarienne a échangé l’athlète de 22 ans aux Rangers contre l’attaquant Derick Brassard.

À sa première et seule saison à New York, Zibanejad a inscrit 14 buts et 23 aides pour un total de 37 points en 56 rencontres. Le choix de premier tour des Sénateurs au repêchage de la LNH en 2011 totalise 188 points en 337 parties depuis le début de sa carrière.