Michael Phelps contre le grand requin blanc

Véritable phénomène de l’évolution, Michael Phelps n’a toutefois pas réussi à vaincre la nature.

Le nageur aux 23 médailles d’or olympiques a perdu sa course simulée contre le grand requin blanc par deux secondes, comme il a été dévoilé dans l’émission spéciale du Discovery Channel Phelps vs. Shark : Great Gold vs. Great White, dimanche.

Au bout d’une longue émission dans laquelle a été retracée la préparation de Phelps pour la grande course, la vedette internationale de la natation a enregistré un chrono de 38,1 secondes, tandis que le redoutable prédateur des mers a «signé» un temps de 36,1 secondes.

Phelps est prêt pour une revanche...

«Revanche? La prochaine fois... de l’eau plus chaude.»