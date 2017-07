Melky Cabrera bientôt dans un nouvel uniforme?

Les White Sox de Chicago ont déjà échangé plusieurs vétérans et il faut s’attendre à voir d’autres joueurs changer d’adresse d’ici la date limite des transactions.

La formation de l’Illinois a récemment envoyé le lanceur Jose Quintana aux Cubs ainsi que le joueur de troisième but Todd Frazier et les releveurs David Robertson et Tommy Kahnle aux Yankees de New York.

L’ancien des Blue Jays de Toronto Melky Cabrera risque aussi de se retrouver sous d’autres cieux. Le gérant des White Sox, Edgar Renteria, est d’ailleurs surpris que Cabrera soit toujours un membre de son équipe.

«Honnêtement, je suis surpris. À mon avis, il est un joueur de premier plan des ligues majeures et il excelle en défensive», a souligné Renteria au réseau CSN.

«Et il a été l’un de nos deux ou trois joueurs qui a produit des points et qui a offert d’excellentes présences au bâton quand nous en avions besoin.»

L’athlète de 32 ans présente une moyenne au bâton de ,296 cette saison avec 13 longues balles et 56 points produits.