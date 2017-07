Matthew Tkachuk optimiste pour la saison prochaine

L’attaquant des Flames de Calgary Matthew Tkachuk croit que son équipe possède les ingrédients pour connaître du succès l’an prochain.

L’ailier s’est dit impressionné par le travail de son directeur général, Brad Treliving, qui a notamment fait l’acquisition du défenseur Travis Hamonic et du gardien Mike Smith cet été.

«J’étais très heureux de ces transactions, a-t-il confié au NHL.com. Tout le monde me demande à quel point je suis occupé cet été, mais je pense que notre DG a été le plus occupé de l’équipe.»

«Avec les gars que nous avons en défensive, notre profondeur en attaque et l’ajout de Mike Smith, je pense que nous misons sur une équipe solide.»

Tirer des leçons

Malgré l’élimination des siens en quatre matchs au premier tour des éliminatoires contre les Ducks d’Anaheim, Tkachuk soutient que les Flames ont démontré du caractère après un mauvais début de saison.

«On ne peut pas déjà penser aux séries, mais après le mauvais départ que nous avons connu, nous devons simplement mieux amorcer la prochaine campagne, a-t-il expliqué. Nous avons eu quelques bonnes séquences, mais cette année, si nous faisons preuve de constance, nous devrions avoir une bonne équipe et connaître du succès.»

Beaucoup d’intensité

Le fils de l’ancienne gloire des Blues de St. Louis Keith Tkachuk a aussi pu vivre l’intensité des éliminatoires pour une première fois, une expérience qu’il n’oubliera pas de sitôt.

«Nous pouvons tirer du positif et du négatif de la saison dernière. Je pense que nous aurions pu nous rendre plus loin, mais ça ne s’est pas passé comme prévu en séries», a-t-il avoué.

«Tu affrontes des équipes qui sont si bonnes, tout peut arriver. Nous n’avons gagné aucun match, mais ce fut des rencontres serrées et nous aurions pu en remporter quelques-unes [...] Tu t’attends à des matchs plus intenses, mais tu ne réalises pas à quel point chaque présence, chaque fois que tu touches la rondelle, il y a toujours quelqu’un sur toi. C’est fou à quel point c’est plus intense.»