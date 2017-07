Les Oilers assistent au mariage de Jordan Eberle

Les anciens Oilers se sont réunis le temps d’un mariage – et d’une chanson – ce week-end à Edmonton.

Jordan Eberle, échangé aux Islanders de New York en juin contre Ryan Strome, s’est marié avec Lauren Rodych en Alberta et a invité ses anciens camarades des Oilers.

Dans le lot, on retrouvait aussi Taylor Hall, qui a disputé en 2016-2017 une première campagne chez les Devils du New Jersey après six ans chez les Oilers.

Pas de doute, Eberle conservera de beaux souvenirs de son passage à Edmonton, qui aura duré sept saisons sur la glace.