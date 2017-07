Les Canadiens essuient une défaite contre les Français

À leur premier match de classement de ces Championnats du monde FINA, les joueurs de water-polo canadiens se sont inclinés par la marque de 10-6 face aux Français, dimanche, à Budapest, en Hongrie.

Au terme du premier quart, les poloïstes du pays menaient 4-3 sur leurs adversaires. Toutefois, les Français ont su percer la défense de l’unifolié pour créer l’égalité 5-5 à la mi-temps. Le Canada a ensuite terminé le troisième quart en tirant de l’arrière par un but. Les représentants de la France ont finalement marqué trois buts dans le dernier quart pour s’emparer de la victoire.

L’Albertain Devon Thumwood a été l’auteur de deux buts alors que le Repentignois Nicolas Constantin-Bicari et les Britanno-Colombiens Gaelen Patterson, Reuel D’Souza et l’Albertain Aria Soleimanipak ont tous trouvé le fond du filet adverse une fois. Le Longueuillois Jérémie Blanchard et le Gatinois David Lapins ont aussi participé à ce match.

Du côté des Européens, Ugo Crousillat et Mehdi Marzouki ont inscrit trois buts chacun.

«C’était un match difficile. C’est une équipe avec de l’expérience. Ils ont mieux joué que nous dans les moments importants de la rencontre», a fait savoir Constantin-Bicari.

Dans les préliminaires, l’équipe canadienne masculine avait arraché un match nul à la formation du Monténégro pour ensuite subir son premier revers contre le Kazakhstan. Puis, ils ont fait un second match nul, cette fois contre les Brésiliens. Les Canadiens ont été relégués en quatrième et dernière place du groupe A.

Les hommes du pays joueront contre les Sud-Africains pour la 15e place du classement général mardi.