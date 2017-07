John Gibbons ne mâche pas ses mots

John Gibbons en employé un langage ordurier pour décrire la défaite de 8-1 encaissée aux mains des Indians, dimanche à Cleveland.

Les Blue Jays de Toronto ont subi un balayage de trois rencontres en Ohio.

«Ce fut une série de matchs frustrants, a laissé tomber Gibbons auprès des médias après le revers. Le match d’aujourd’hui était sans queue ni tête (a horsesh*t game) de bout en bout, je ne peux pas le décrire autrement.

«Nous avons connu des problèmes défensifs dernièrement. C’était une journée de mer** (crap day). Ça fera du bien de rentrer à la maison, ça fait longtemps.»

Les Blue Jays (44-54) terminent effectivement un long voyage de 10 rencontres à l’étranger entamé après la pause du match des étoiles et au cours duquel la formation torontoise a glissé davantage au classement à cause d’une fiche de trois victoires contre sept défaites face aux Tigers de Detroit, aux Red Sox de Boston et aux Indians.

Les Blue Jays recevront les Athletics d’Oakland et les Angels de Los Angeles dans le cadre de deux séries de quatre et trois parties au Rogers Centre de Toronto à compter de lundi.