J.O. : 8 joueurs de LAH qui pourraient aller à PyeongChang

Maintenant que la Ligue nationale de hockey (LNH) a publié son calendrier pour la saison à venir et annoncé la tenue d’un match des étoiles, il semble certain que les joueurs du circuit Bettman n’iront pas aux Jeux olympiques de PyeongChang en 2018.

Mercredi dernier, la Ligue américaine (LAH) a quant à elle confirmé la présence de ses joueurs au tournoi de hockey, en Corée du Sud. Mais il y a un piège.

Les dirigeants du circuit auraient envoyé un message aux équipes pour indiquer qu’elles pouvaient prêter ses joueurs avec des contrats de la LAH aux formations nationales, du 5 au 26 février.

La clé toutefois, c’est que les joueurs qui ont des ententes à deux volets dans la LNH ne sont pas admissibles, pas plus que les joueurs avec un contrat de la LNH qui ont tout de même été cédés dans les mineures.

Voici donc huit joueurs qui pourraient représenter leur pays en provenance de la LAH, aux Jeux olympiques :

Chris Conner, Phantoms de Lehigh Valley – États-Unis

Connor, 33 ans, a souvent fait la navette entre la LNH et la LAH au cours de sa carrière, mais plus récemment, il n’a obtenu que des contrats des ligues mineures. Il a accepté une troisième entente consécutive d’une saison avec les Phantoms, cet été.

Il a été très régulier, au cours des deux dernières saisons, avec 38 buts et 111 points en 128 matchs.

Dans une équipe qui devrait être composée de jeunes des rangs juniors ou du collège, en plus de quelques joueurs de ligues européennes, Conner amènerait le punch offensif d’un vétéran.

Darren Archibald, Comets d’Utica – Canada

Archibald, 27 ans, a connu son éclosion au cours de la dernière saison avec les Comets, cumulant 23 buts et 47 points, tout en obtenant un «A» sur son chandail.

Le total de points était près du double de la deuxième meilleure récolte en carrière de l’ailier. S’il parvient à bien utiliser son gros gabarit, il pourrait être une arme devant le filet sur une deuxième unité de jeu de puissance.

Archibald a également joué 16 matchs avec les Canucks de Vancouver en 2013-14, où il a obtenu trois points, dont un filet.

Chris Bourque, Bears de Hershey – États-Unis

Choix de deuxième ronde des Capitals de Washington en 2004, Bourque, 31 ans, n’est jamais parvenu à faire sa place dans la LNH, alors qu’il n’a joué que 51 rencontres.

Malgré tout, il est excellent dans la LAH, alors qu’il est un joueur-vedette de la ligue et qu’il a mis la main sur trois coupes Calder.

Bourque a fait bouger les cordages à 48 reprises et inscrit 140 points au cours de ses 146 derniers matchs, dans les mineures.

Patrice Cormier, Moose du Manitoba – Canada

Plusieurs se souviennent du nom parce qu’il était inclus dans l’échange qui a envoyé Ilya Kovalchuk d’Atlanta au New Jersey, mais ce choix de deuxième tour en 2008 a fait sa place dans l’organisation des Thrashers/Jets de Winnipeg, dans les mineures.

Il a disputé 52 matchs dans la Ligue nationale, mais sa place est avec le Moose. Le joueur de 27 ans portait le «C» au cours de la dernière saison.

Si la formation canadienne peut accepter qu’il prend trop de pénalité, Cormier pourrait être un bon ajout de profondeur à titre de spécialiste de l’infériorité numérique.

Steve Moses, Americans de Rochester – États-Unis

Après la saison 2014-15, Moses a attiré l’attention des équipes du circuit Bettman à la suite d’une récolte de 36 buts et 57 points avec les Jokerit d’Helsinki, dans la Ligue continentale russe (KHL).

Les Predators de Nashville lui ont donné une chance, mais Moses n’a pas connu de succès avec les Admirals de Milwaukee, et a demandé à pouvoir retourner en Europe.

Moses a toutefois accepté une entente avec les Americans récemment. Son expérience avec les États-Unis aux Championnats du monde en 2015 pourrait faire de lui un bon candidat. Le talent offensif ne disparaît pas, et il pourrait être un joueur utile en avantage numérique.

Colin Smith, Penguins de Wilkes-Barre/Scranton – Canada

Smith, à 24 ans, est le plus jeune joueur de cette liste. Il a connu deux bonnes saisons récemment, cumulant 20 buts et 56 points en 77 joutes en 2015-16, puis 14 filets et 47 points en 73 duels l’année suivante.

Il n’est pas un choix évident pour l’équipe canadienne, mais comme joueur de profondeur, il pourrait être utile.

Travis Morin, Stars du Texas – États-Unis

En 2013-14, Morin a fait tourner les têtes, avec une campagne de 32 buts et 88 points en 66 parties, mettant la main sur le titre de joueur par excellence de la LAH. Il en a ajouté en séries éliminatoires, avec neuf filets et 22 points, une coupe Calder et un titre de meilleur joueur des éliminatoires.

Morin n’a jamais été capable de reproduire de telles prestations dans la LNH toutefois, et il s’est établi avec les Stars, où il est maintenant capitaine.

Au cours de la dernière campagne, le vétéran de 33 ans a ajouté une saison de 20 buts à son dossier, cumulant 21 filets et 55 points. Il amènerait un talent offensif pur à l’équipe américaine si on fait appel à ses services.

Tom Kostopoulos, Penguins de Wilkes-Barre/Scranton – Canada

Kostopoulos a 38 ans, et il a joué près de 700 matchs dans la LAH et 630 dans la LNH. Cadrerait-il dans une équipe canadienne qui pourrait être bâtie sur la vitesse et le talent? Peut-être pas, mais il est encore productif, malgré son âge.

Au cours des deux dernières saisons, l’ancien du Canadien de Montréal a amassé 43 buts et 106 points en 149 matchs.

Il n’a jamais représenté le Canada. Ce serait une belle histoire d’y parvenir une première fois à 38 ans.