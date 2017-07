«C’est mon meilleur résultat en Coupe du monde» - Charles Paquet

À sa deuxième Coupe du monde de triathlon chez les élites cette saison, Charles Paquet a terminé au 13e rang de l’épreuve sprint à Tiszaujvaros, en Hongrie, dimanche.

Le vice-champion du monde junior 2016 a complété les 750 mètres de natation, les 20 kilomètres de vélo et les cinq kilomètres de course à pied en 55 min 49 s.

«Je suis super content de mon résultat final. C'est mon meilleur en Coupe du monde et je me sentais super bien à la course à pied. La partie la plus difficile de ma course a été la natation, après la première bouée. J'étais en mauvaise position, mais j'ai été capable de remonter par la suite. Dans la portion vélo, il y a eu plusieurs chutes» a commenté le Québécois de 20 ans.

En juin, à la Coupe du monde de Cagliari, Charles Paquet, de Port-Cartier, avait fini 17e. «Je n'avais pas vraiment d'objectif en Hongrie. Je voulais juste avoir un meilleur résultat et avoir une bonne course à pied.»

Le favori local, le Hongrois Bence Bicsak (54:58), a remporté la compétition devant les Russes Dmitry Polyanskiy (55:13) et Ilya Prasolov (55:18), respectivement aux deuxième et troisième rangs.

Le Canadien Matthew Sharpe (55:19) est passé à une seconde de mettre la main sur la médaille de bronze.