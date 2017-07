Brent Lakatos collectionne les titres de champion du monde

Déjà couronné champion du monde au 200 m, 400 m et 800 m cette semaine, le Dorvallois Brent Lakatos n’avait pas fini d’épater les spectateurs présents au Stade olympique de Londres, en Grande-Bretagne. Le para-athlète de la classe T53 en a remis dimanche en remportant l’or au 100 m.

«Je pensais que le 100 m et le 800 m était mes meilleures chances de médailles d’or. Finalement, j’ai gagné avec la photo d’arrivée par environ un millième de seconde au 200 m et j’ai vaincu le Thaïlandais Pongsakorn Paeyo au 400 m. Je savais que dans ces deux courses il avait aussi des chances de gagner. Je suis très content d’avoir les quatre médailles d’or!»

Le Québécois a été le plus rapide à rallier l’arrivée en arrêtant le chrono à 14,52 s. Le Britannique Mickey Bushell (14,85 s) a fini deuxième et le Thaïlandais Pongsakorn Paeyo (14,88 s) a pris le troisième rang.

«Le but est de gagner et non de faire un chrono rapide. Nous avions un vent de face, alors nos temps ont été ralentis. La piste n’est pas non plus très rapide. Je suis content de mon chrono», a commenté le champion de 37 ans.

En matinée, Brent Lakatos avait aussi terminé premier de sa vague de qualifications avec un chrono de 14,98 s. Par ailleurs, il détient toujours le record du monde sur cette distance de 14,10 s enregistré en Suisse, en mai dernier.

«C’est tellement excitant de faire une compétition ici. Il y a toujours plein de gens dans les estrades. Ma femme, mon père et ma mère étaient présents. C’était une semaine magique! » a-t-il ajouté.

Sur cette même distance, mais du côté féminin, Ilana Dupont (T53) a conclu en septième place avec un chrono 18,16 s. La Canadienne Jessica Frotten (18,64 s) est neuvième.