Alexander Semin serait incapable de trouver preneur

L’ancien pari infructueux des Canadiens de Montréal Alexander Semin peinerait à se trouver du boulot chez lui, dans la KHL.

Selon le journaliste Slava Malamud, deux équipes auraient contacté l'attaquant, mais jugeraient ses demandes exagérées.

Alex Semin still can't find a KHL team. A couple have kicked the tires and passed, finding his demands unreasonable #ButCorsi #Caps #Canes