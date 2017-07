Viktor Arvidsson pourrait décrocher un contrat de sept ans

L'attaquant Viktor Arvidsson pourrait bientôt décrocher un contrat de sept ans évalué à 29,75 millions $ avec les Predators, selon le réseau Sportsnet.

Hearing NASH and Viktor Arvidsson are working on a 7-year extension at a $4.25 AAV — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) 22 juillet 2017

Il est présentement joueur autonome avec compensation.

Le vif patineur de 24 ans a trôné au sommet du classement des buteurs de son équipe (31) la saison dernière, en plus de terminer ex-aequo avec Ryan Johansen au premier rang des pointeurs (61).

Le Suédois a ajouté trois buts et 13 points en 22 rencontres de séries.

Le marchand de vitesse poids plume (5 pieds 9 pouces et 180 livres) accepterait un contrat des plus raisonnables, qui n'arriverait qu'au 118e rang du circuit en termes d'impact sur le plafond salarial chez les joueurs d'avant. Arvidsson peut pourtant faire valoir de très bons arguments, pointant au 23e rang de la LNH au chapitre des buts, en plus d'avoir terminé au 41e échelon pour les points.