Michael McCarron veut convaincre Claude Julien

La prochaine campagne sera cruciale pour Michael McCarron et il met les bouchées doubles pendant l'été.

Le joueur de centre format géant, repêché par les Canadiens de Montréal au premier tour de l’encan de 2013, écoulera sa dernière année de contrat dès cet automne et il devra convaincre les décideurs qu’il a sa place avec le grand club sur une base régulière.

McCarron, un attaquant de 6 pi 6 po, a participé à 31 matchs au total la saison dernière, récoltant un but et cinq points avec une utilisation qui variait entre sept et 13 minutes.

«J'ai obtenu une excellente opportunité l'an dernier, a déclaré l’Américian de 22 ans au site web officiel des Canadiens, vendredi.

«Il y a des choses que je dois améliorer, mais c'est un nouveau départ avec Claude [Julien]. Je dois lui montrer que je veux une place ici. J'ai très hâte de le faire.»

McCarron a terminé la saison régulière avec le Tricolore. Julien l’a utilisé pendant un match en éliminatoires.

Torrey Mitchell, un modèle

D’ici le camp d’entraînement, «Mac Attack » s’entraîne de cinq à six jours par semaine aux côtés d’un vétéran qui peut lui apprendre beaucoup, autant dans le cercle des mises au jeu qu’en gymnase : Torrey Mitchell.

Le jeune homme ne tarit pas d’éloges à l’endroit du vétéran montréalais.

«C'est la première fois que je m'entraîne étroitement avec un joueur aussi expérimenté pendant l'été. Il m'a montré ce qu'on doit faire pour rester dans la Ligue aussi longtemps. Il est un des travailleurs les plus acharnés avec lesquels je me suis entraîné», a raconté McCarron.

«M'entraîner avec Torrey m'a assurément aidé à me surpasser cet été.»

Parmi les objectifs de McCarron, il y a l’amélioration de son coup de patin. Il veut aussi réduire son poids.

«Je devais perdre un peu de gras, et je commence à le voir. Mes jambes sont un peu plus musclées, afin d'être solide sur mes patins pour me rendre au filet avec la rondelle et être plus agile», explique celui qui vit maintenant à Montréal à temps plein.

Mitchell l’aide aussi sur le plan de la nutrition, ce qui influence directement les résultats de l’entraînement.

«C'est toujours difficile d'avoir une bonne alimentation pendant l'été. Tu ne brûles pas autant de calories que durant la saison. Tu dois donc faire très attention à ce que tu manges.

«Il va me dire quoi manger et quoi éviter, ainsi que quand manger et quand ne pas manger. Même chose pour les collations. Il m'apprend beaucoup. L'alimentation est tellement importante. Ça change ton corps.»

À voir dans la vidéo, ci-dessus, Michael McCarron dit vouloir commencer la saison à Montréal et ce qu'il doit faire pour y arriver.