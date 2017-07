L’Impact, artisan de son malheur

Même si le FC Dallas semblait être la meilleure équipe sur le terrain samedi soir, c’est davantage l’Impact de Montréal qui est responsable de la défaite selon l’avis général.

«C’est une bonne équipe, il faut le dire, mais on leur a plus donné l’opportunité d’aller chercher les trois points qu’ils nous ont déstabilisés», a mentionné Patrice Bernier, qui a joué une trentaine de minutes.

Daniel Lovitz n’a pas mis de temps à analyser la défaite.

«Ça se résume à deux bonnes chances converties en deuxième demie et au fait qu’on n’a pas pu garder le ballon en dehors de notre filet, ce qui était notre objectif en amorçant la seconde demie.»

Belle opportunité ratée

L’Impact s’est surtout tiré une balle dans le pied en ratant une chance de se rapprocher de la sixième place dans l’Est, la dernière qui donne accès aux séries éliminatoires.

«C’est une occasion ratée et nous en sommes conscients», a laissé tomber Lovitz.

Auteur d’une autre bonne performance défensive, Kyle Fisher s’est montré philosophe.

«On a l’impression d’avoir fait un pas en arrière. Mais on apprend plus en perdant qu’en gagnant et nous devrons corriger les choses qui ont fait défaut dans le prochain match.»

Position difficile

Pris à contre-pied avec une sortie hasardeuse sur le second but de Cristian Colman, Evan Bush a expliqué qu’il était un peu mal pris.

Selon le gardien de l’Impact, il lui était difficile de poser le bon geste sans se compromettre.

«Colman prend une touche et j’espère qu’il tire, mais je ne peux pas vraiment plonger parce que si je tente le coup avant qu’il tire, il risque de plonger pour obtenir un tir de pénalité.

«Il n’y a pas vraiment de bonne réponse, j’étais dans une position difficile.»