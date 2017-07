Les 50 meilleurs Russes de l'histoire de la LNH

Un magazine russe a récemment dévoilé sa liste des plus grands joueurs Russe de l’histoire de la LNH. Voici la liste ainsi que quelques-uns des accomplissements des joueurs qui en font partie.

La vedette des Penguins de Pittsburgh Evgeni Malkin n’est pas parvenue à se frayer un chemin parmi les 100 meilleurs joueurs de tous les temps de la LNH, mais il peut se consoler en se disant qu’il est arrivé au sommet d’une autre liste, celle du magazine Sport-Express.

Le magazine a établi ses critères d’évaluation selon le niveau de jeu du joueur au sommet de sa carrière dans la LNH, sa constance, ses titres et sa longévité. Les carrières des joueurs en Russie ou à l’extérieur de la LNH ne sont pas considérées.

Si les carrières complètes des joueurs étaient prises en compte, Slava Fetisov flirterait avec la première position plutôt que de se retrouver au 30e échelon. Les légendes soviétiques Valeri Kharlamov, Vsevolod Bobrov et Vladislav Tretiak seraient aussi parmi les premiers noms figurant sur cette liste, suivis de près par Boris Mikhailov et Alexander (Rags) Ragulin.

Mais il s’agit d’un groupe très intéressant, dont voici la liste complète, dans l’ordre :

1. Evgeni Malkin (Pittsburgh)

À égalité avec Fedorov et Igor Larionov pour le plus grand nombre de Coupes Stanley (trios) et pourrait se trouver au deuxième rang des meilleurs pointeurs russes de l’histoire d’ici à sa retraite.

2. Sergei Fedorov (Detroit, Anaheim, Columbus, Washington)

Le meilleur marqueur russe de tous les temps est aussi l’un des deux seuls joueurs, avec Bobby Clarke, à remporter les trophées Hart et Selke au cours de sa carrière. Fedorov est le seul joueur à le faire la même année.

3. Alex Ovechkin (Washington)

Facilement le plus grand buteur russe de tous les temps, mais il n’a toujours aucune Coupe Stanley à son actif et n’a jamais franchi le deuxième tour des séries éliminatoires. Le temps commence à manquer pour lui et les Capitals.

4. Pavel Bure (Vancouver, Floride, NY Rangers)

Avant l’arrivée d’Ovechkin, le «Rocket russe» représentait le Russe le plus dynamique de tous les temps. Il est passé à un cheveu de remporter la Coupe Stanley avec les Canucks, sans succès.

5. Pavel Datsyuk (Detroit, Arizona en quelque sorte)

Un magicien avec la rondelle, Datsyuk émerveillait avec ses habiletés et s’est établi comme l’un des meilleurs joueurs dans les deux sens de la patinoire.

6. Sergei Zubov (NY Rangers, Pittsburgh, Dallas)

Il semble un peu haut sur la liste, mais cela a sans doute à voir avec le fait qu’il était l’un des joueurs les plus méconnus durant sa carrière. L’un des grands quarts-arrière de l’histoire sur l’avantage numérique.

7. Nikolai Khabibulin (Winnipeg/Phoenix, Tampa Bay, Chicago, Edmonton)

Il a disputé plus de matchs (799) que n’importe quel autre gardien russe en plus de remporter une Coupe Stanley avec le Lightning en 2004.

8. Alexander Mogilny (Buffalo, Vancouver, New Jersey, Toronto)

Il a contribué à paver la voie pour les joueurs russes dans la LNH en plus de réaliser le cinquième plus haut total de buts pour une saison dans l’histoire avec 76, en 1992-93. Il devrait se retrouver au Temple de la renommée du hockey un jour.

9. Sergei Gonchar (Washington, Pittsburgh, Ottawa, Dallas, Montréal)

Aucun défenseur russe n’a disputé plus de matchs, inscrit plus de points et marqué plus de buts que Gonchar, qui a aussi remporté la Coupe Stanley avec les Penguins en 2009.

10. Sergei Bobrovsky (Philadelphie, Columbus)

Un double gagnant du trophée Vézina, il détient le meilleur pourcentage d’arrêt parmi les gardiens russes ayant joué au moins 50 matchs dans la LNH. S’il remporte une Coupe Stanley ou deux d’ici la fin de sa carrière, il devrait grimper dans ce classement.

11. Ilya Kovalchuk (Atlanta, New Jersey)

Il a récolté exactement un point par match en passant la première partie de sa carrière durant une période particulièrement difficile pour les attaquants. Il pourrait être de retour dès la saison prochaine.

12. Alexei Kovalev (NY Rangers, Pittsburgh, Montréal, Ottawa, Floride)

Aucun autre Russe n’a joué plus de matchs dans la LNH que Kovalev, qui fut le premier Russe à être sélectionné au premier tour d’un repêchage. Il était adoré des partisans, peu importe l’équipe avec laquelle il évoluait.

13. Alexei Zhamnov (Winnipeg, Chicago, Philadelphie, Boston)

Drôle de statistique dans le cas de Zhamnov: il n’a atteint le plateau des 30 buts qu’une seule fois au cours de sa carrière et c’était en 1994-95, quand un lockout a limité les activités à seulement 48 rencontres.

14. Alexei Yashin (Ottawa, NY Islanders)

La carrière d’Alexei Yashin a pris fin en 2007, mais les Islanders n’ont fini de payer son rachat de contrat que huit saisons plus tard. Un talent unique, Yashin était sublime en possession de rondelle.

15. Andrei Markov (Montréal)

Toujours sans contrat en vue de la prochaine saison, Markov a été pilier de la défensive des Canadiens et de leur avantage numérique depuis maintenant 16 ans.

16. Igor Larionov (Vancouver, San Jose, Detroit, Floride, New Jersey)

Le Professeur a remporté trios fois la Coupe Stanley avec les Red Wings et représente l’un des grands attaquants défensifs de l’histoire. Probablement un peu plus bas dans cette liste qu’il ne devrait l’être.

17. Valeri Kamensky (Québec/Colorado, NY Rangers, Dallas, New Jersey)

Il a marqué 38 buts pour l’Avalanche, avant d’en ajouter 10 autres, en plus de 12 aides, lors des séries éliminatoires pour mener l’Avalanche à sa première Coupe Stanley en 1995-96.

18. Slava Kozlov (Detroit, Buffalo, Atlanta)

Un double champion de la Coupe Stanley avec les Red Wings, Kozlov a atteint le plateau des 30 buts à deux reprises dans la LNH.

19. Evgeny Nabokov (San Jose, NY Islanders, Tampa Bay)

Le lauréat du trophée Calder en 2001 a remporté plus de matchs (353) que n’importe quel autre gardien russe et détient la meilleure moyenne de buts alloués (2,44) parmi ceux qui ont disputé au moins 50 matchs.

20. Sergei Makarov (Calgary, San Jose, Dallas)

La LNH a modifié ses règles d’éligibilité pour le trophée Calder quand Makarov l’a remporté à l’âge de 31 ans en 1990. Ses meilleurs jours étaient déjà derrière lui quand il a rejoint la LNH.

21. Alexei Zhitnik (Los Angeles, Buffalo, NY Islanders, Atlanta)

Né en Ukraine, Zhitnik a représenté l’Union Soviétique et la Russie durant sa carrière. Il a inscrit au moins 30 points dans huit de ses 10 saisons en plus d’être robuste.

22. Vladimir Konstantinov (Detroit)

Aurait pu être un membre du Temple de la renommée si sa carrière ne s’était pas terminée lors d’un accident de limousine après la conquête de la Coupe Stanley des Red Wings en 1997.

23. Vladimir Malakhov (NY Islanders, Montréal, New Jersey, NY Rangers, Philadelphie)

Il a eu une longue carrière avec quelques bonnes saisons, mais il enrageait ses entraîneurs et les partisans en raison de sa nonchalance.

24. Darius Kasparaitis (NY Islanders, Pittsburgh, Colorado, NY Rangers)

Un joueur né en Lithuanie qui a frappé son propre gardien à la tête après un match du Championnat junior de hockey, Kasparaitis est probablement le joueur russe le plus robuste et travaillant de tous les temps.

25. Alex Semin (Washington, Caroline, Montréal)

Un autre joueur avec une énorme dose de talent et une éthique de travail discutable, Semin a connu ses meilleures saisons lorsqu’il évoluait aux côtés d’Ovechkin avec les Capitals.

26. Viktor Kozlov (San Jose, Floride, NY Islanders, Washington)

Il n’a franchi la barre des 20 buts qu’à deux reprises, mais a inscrit plus de trois points à trois occasions. Il ne s’est cependant jamais approché de ce genre de production en séries éliminatoires.

27. Sergei Samsonov (Boston, Edmonton, Montréal, Caroline, Chicago, Floride)

Il a remporté le trophée Calder en 1997-98, battant son coéquipier Joe Thornton au fil d’arrivée. Il a connu de bonnes saisons avec les Bruins, inscrivant au moins 20 buts à quatre reprises.

28. Vladimir Tarasenko (St. Louis)

Il risque de gagner quelques rangs dans ce genre de liste d’ici la fin de sa carrière. Il marque des buts à un rythme fou.

29. Dmitri Yushkevich (Philadelphie, Toronto, Floride, Los Angeles)

Un défenseur dur, efficace dans sa zone, Yushkevich adorait se mesurer aux meilleurs éléments des équipes adverses

30. Slava Fetisov (New Jersey, Detroit)

S’il était arrivé dans la LNH avant ses 32 ans, il serait aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, toutes nationalités confondues. En fait, il est peut-être le meilleur joueur russe de tous les temps.

31. German Titov (Calgary, Pittsburgh, Edmonton, Anaheim)

A amorcé sa carrière dans la LNH avec trois saisons de plus de 20 buts en quatre ans, avant de ralentir sérieusement.

32. Ilya Bryzgalov (Anaheim, Phoenix, Philadelphie, Edmonton, Minnesota)

Malgré toutes les âneries qu’il a pu débiter (et il n’a sûrement pas fini), il est facile d’oublier que pendant un temps, il était l’un des meilleurs gardiens de la LNH

33. Nikita Kucherov (Tampa Bay)

Un autre qui va grimper dans cette liste s’il persiste à jouer de la façon qu’il l’a fait au cours des dernières années. Peut-être le joueur le plus sous-estimé de la LNH.

34. Alexei Gusarov (Québec/Colorado, NY Rangers, St. Louis)

Il faisait partie du groupe de joueurs qui a connu les années de vaches maigres des Nordiques avant d’aller gagner la Coupe Stanley avec l’Avalanche en 1996. Il a également remporté la médaille d’or aux Olympiques et aux Championnats du monde.

35. Maxim Afinogenov (Buffalo, Atlanta)

Comparé à Pavel Bure au début de sa carrière, Afinogenov était doté d’une vitesse et d’une dextérité hors-norme, mais a rarement su les exploiter au maximum.

36. Alexander Karpovtsev (NY Rangers, Toronto, Chicago, NY Islanders, Floride)

Un joueur intelligent qui comprenait toutes les nuances du travail à effectuer en défense. A perdu la vie dans l’écrasement d’avion qui a décimé l’équipe de Yaroslavl en 2011.

37. Slava Voynov (Los Angeles)

Ses ennuis judiciaires l’ont forcé à quitter la LNH à 25 ans et personne ne sait s’il pourra un jour y revenir. Il était un défenseur important lors des deux conquêtes de la Coupe Stanley des Kings.

38. Artemi Panarin (Chicago)

Il se retrouve sur cette liste après seulement deux saisons dans la LNH... d’excellentes saisons. Les Blue Jackets espèrent qu’il les aidera à remporter la Coupe Stanley

39. Oleg Tverdovsky (Anaheim, Winnipeg/Phoenix, New Jersey, Caroline, Los Angeles)

Un deuxième choix au total des (Mighty) Ducks en 1994, le défenseur a disputé plus de 700 matchs dans la LNH. Il a remporté la Coupe Stanley avec les Devils en 2003 et avec les Hurricanes trois ans plus tard.

40. Andrei Kovalenko (Québec/Colorado, Montréal, Edmonton, Philadelphie, Caroline, Boston)

Surnommé «le tank», Kovalenko a raté sa chance de mettre la main sur la Coupe Stanley lorsqu’il est passé de l’Avalanche aux Canadiens dans l’échange de Patrick Roy.

41. Alexander Frolov (Los Angeles, NY Rangers)

Il joue toujours dans la KHL à 35 ans. Frolov a quitté la LNH en 2011 après avoir connu quelques bonnes saisons avec les Kings.

42. Semyon Varlamov (Washington, Colorado)

A connu une saison misérable avec l’Avalanche l’an dernier, mais était auparavant un joueur très important au sein de l’équipe.

43. Sergei Brylin (New Jersey)

Un des favoris de l’ancien DG des Devils Lou Lamoriello, Brylin était un joueur combattif qui pouvait occuper plusieurs rôles. Il a été un patineur important lors des trois conquêtes de la Coupe Stanley des Devils.

44. Igor Korolev (St. Louis, Winnipeg/Phoenix, Toronto, Chicago)

Un joueur polyvalent, travaillant, Korolev est devenu citoyen canadien au cours de sa carrière. Il a également perdu la vie dans l’écrasement d’avion qui a tué l’équipe de Yaroslavl en 2011.

45. Sergei Nemchinov (NY Rangers, Vancouver, NY Islanders, New Jersey)

Gagnant de la Coupe Stanley avec les Rangers et les Devils, Nemchinov a inscrit plus de 20 buts lors de ses trois premières saisons dans la LNH.

46. Igor Kravchuk (Chicago, Edmonton, St. Louis, Ottawa, Calgary, Floride)

A joué presque 700 matchs dans la LNH et a connu une saison de 50 points avec les Oilers au milieu des années 1990.

47. Evgeny Kuznetsov (Washington)

Un autre qui sera beaucoup plus haut dans cette liste si elle est refaite dans dix ans.

48. Alexander Radulov (Nashville, Montréal)

Il a passé une bonne partie de sa carrière à courir après l’argent en KHL en étant un personnage imprévisible et c’est dommage. Mais il a encore le temps d’accomplir de belles choses avec les Stars de Dallas.

49. Alexander Khavanov (St. Louis, Toronto)

Repêché à 27 ans, six ans après avoir disputé une saison dans la East Coast League, Khavanov a connu quatre campagnes productives à St. Louis.

50. Dmitri Mironov (Toronto, Pittsburgh, Anaheim, Detroit, Washington)

Un autre joueur repêché à un âge avancé, Mironov a remporté sa seule Coupe Stanley après avoir été échangé aux Red Wings lors de la date limite des transactions en 1998.