Justin Meram joue les héros pour le Crew

Justin Meram a fait bouger les cordages à la 65e minute pour permettre au Crew de vaincre l’Union de Philadelphie au compte de 1-0, samedi à Columbus.

Meram a tenté une frappe qui a dévié sur le pied du milieu de terrain Harrison Afful, avant de trouver le fond du filet. Il s’agissait de son neuvième filet de la saison.

Les visiteurs n’ont tenté que trois frappes, et aucune n’a été cadrée. Ils étaient privés du milieu de terrain Chris Pontius et du gardien Andre Blake, qui représentent respectivement les États-Unis et la Jamaïque à la Gold Cup.

Les vainqueurs ont pour leur part dirigé 11 ballons vers le filet, et six ont mis le gardien John McCarthy à l’épreuve.

Les deux équipes croiseront à nouveau le fer mercredi, cette fois en Pennsylvanie.