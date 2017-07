Jonathan Toews misera sur une approche moins «sérieuse»

Le capitaine des Blackhawks de Chicago Jonathan Toews entend entreprendre la prochaine saison avec une approche différente afin de mettre derrière lui la pire saison offensive de sa carrière.

Toews a récemment abordé la question du départ du vétéran Marian Hossa des Hawks, aux prises avec des problèmes cutanés, lors d’une entrevue avec le journaliste Chris Kuc du Chicago Tribune.

«Tout le monde sait que je peux devenir émotif et parfois négatif sur le banc et sur la patinoire. Hossa est ce vétéran qui demeure toujours tellement positif et calme», a-t-il indiqué.

Justement, c’est cette approche psychologique que tentera de mettre en pratique «Capitaine Sérieux» en 2017-18 après une récolte de 21 buts l’an dernier, le plus bas total depuis le début de sa carrière dans la LNH.

«Je dois me concentrer sur mes forces et ce qui me rend le plus efficace pour notre équipe, a souligné Toews. Je dois me rappeler que j’ai connu mes meilleurs moments quand je jouais avec plaisir, sans trop penser. C’est avec cette approche que j’entreprendrai la prochaine saison.»

Le Franco-Manitobain admet qu’il a tendance à vouloir trop en faire et que ce perfectionnisme lui a peut-être grugé de la précieuse énergie.

Le retour dans la formation de Brandon Saad, acquis dans la transaction envoyant Artemi Panarin aux Blue Jackets, pourrait contribuer à relancer Toews la saison prochaine. Le capitaine a connu les meilleurs moments offensifs de sa carrière lorsqu’il était flanqué de Saad il y a quelques saisons.

«C’est certain que ça rend ton travail plus facile quand tu as la chance de jouer avec un joueur comme Saad», a simplement déclaré Toews, tout en refusant de lier ses difficultés offensives à l’instabilité sur les ailes des Hawks la saison dernière.

Si Chicago souhaite faire oublier son balayage subi aux mains des Predators lors du premier tour des dernières séries éliminatoires, il ne fait aucun doute que les Blackhawks auront besoin d’un retour en force de leur capitaine la saison prochaine.