Hank Lebioda se démarque

Habitué à faire la navette entre l’Amérique latine et l’Amérique du Nord, l’Américain Hank Lebioda est sur le point d’inclure le Québec parmi ses destinations de choix.

Le golfeur de 23 ans a joué une deuxième ronde consécutive de 64, samedi au club de golf Les Quatre Domaines, et son pointage cumulatif de 128, 12 coups sous la normale, lui a permis de se forger une avance de quatre coups au premier rang à mi-chemin de l’Omnium Placements Mackenzie.

Parce que les deux premières journées de ce tournoi du Circuit Mackenzie Tour PGA TOUR Canada ont été perturbées par le mauvais temps, les 68 golfeurs qui ont évité le couperet établi à 138 (-2) ont entrepris la troisième ronde en début de soirée. Ils la complèteront à partir de 7h30 dimanche avant d’amorcer le parcours final en début d’après-midi.

Le champion de cet événement international de Circuit Canada Pro Tour empochera 31 500 $ tirés de la bourse globale de 175 000 $.

Les Américains Matthew Picanso et Robbie Greenwell et le Torontois Daniel Kim sont ex æquo au deuxième rang à 132 (-8), un coup de mieux que l’Américain Ryan Williams et le Québécois Vincent Blanchette (Pinegrove), à égalité au cinquième échelon.

Outre Blanchette, trois autres Québécois participent aux rondes finales. Le champion amateur canadien Hugo Bernard affiche un pointage de 136 (-4), suivi du Montréalais Beon Yeong Lee à 137 (-3) et de Sonny Michaud à 138 (-2).

Après avoir évolué au Circuit PGA TOUR latinoamérica, de janvier à juin, Lebioda dispute un troisième tournoi au Circuit Mackenzie PGA TOUR Canada.

«J’ai connu une bonne saison en Amérique latine (sixième à l’Ordre de mérite) et j’essaie de poursuivre sur cette lancée ici», a dit Lebioda.

Ce dernier a inscrit sept oiselets et a commis un seul boguey.

À son cinquième tournoi chez les professionnels, Blanchette joue du golf solide comme l’indiquent ses rondes de 67 et 66.

«Mes coups d’approche étaient plus précis que la veille», a dit Blanchette, auteur de cinq oiselets contre un seul boguey.

Après une première ronde de 65, Hugo Bernard n’a pu faire mieux que 71, pointage attribuable à cinq bogueys sur le neuf de retour.

«Il faut oublier au plus vite les erreurs et se concentrer sur la prochaine ronde», a commenté Bernard. La troisième ronde d’un tournoi de 72 trous est communément appelée journée de positionnement.

«Une journée de trois, quatre ou cinq coups sous la normale devrait me replacer au plus fort de la lutte», d’ajouter Bernard qui participera la semaine prochaine à l’omnium canadien RBC.