ESPN voit Jagr avec le CH

Décidément, le scénario rêvé de voir Jaromir Jagr s'entendre avec les Canadiens de Montréal refuse de mourir. Cette fois, c'est le réseau ESPN qui garde le rêve en vie.

Sous la plume du journaliste Josh Cooper, un éclaireur d'une formation de l'Association de l'Ouest suggère que le Tricolore est la destination idéale pour l'ailier droit de 45 ans et joueur autonome.

«Est-ce qu’il cadrerait bien avec une équipe qui peut se rendre jusqu’au bout, comme les Stars de Dallas? Et Montréal?», s’interroge le recruteur, qui a parlé sous couvert d’anonymat.

«Je ne vois pas comment Montréal ne donne pas une chance à Jagr.»

Le Tchèque a terminé la dernière saison au quatrième rang des pointeurs des Panthers de la Floride, avec une récolte de 16 buts et 46 points en 82 matchs, et ce après une campagne de 27 buts l’année précédente.

«Le problème à mes yeux, c’est que le jeu de Jagr a diminué lorsqu’il ne jouait plus avec Aleksander Barkov, lorsque ce dernier s’est blessé», a analysé un éclaireur de l’Est.

«Jagr a besoin d’un attaquant spécifique avec lequel jouer pour qu’il soit productif. Il est encore intelligent et il protège bien la rondelle, puis il manie bien son bâton», a-t-il ajouté en spécifiant qu’il ne cadrerait pas bien avec n’importe quel club.

Jagr a souvent exprimé son intérêt pour Montréal, où joue son compatriote et ami Tomas Plekanec.

Markov : «le Jagr des défenseurs»

Dans l’article en question, publié vendredi, Cooper liste cinq joueurs autonomes sans compensation toujours disponibles sur le marché.

Parmi eux, Cooper aborde le cas du défenseur de 38 ans Andrei Markov, qui n’a pas convaincu les Canadiens de lui consentir un nouveau pacte de deux ans à raison de 6 millions $ par saison.

«Markov se dote d’un cerveau d’élite et d’un maniement de rondelle de haut niveau. Il est sous le radar en raison de son âge, le fait qu’il soit un joueur étranger et qu’il n’ait jamais été le nom le plus flamboyant de son équipe», a noté un ancien membre de direction d’une équipe de la LNH.

«Il est encore très bon et il serait un atout pour n’importe quelle formation. C’est une question de demandes salariales. Il est le Jagr des défenseurs (sur le marché).»

D'après Cooper, le meilleur endroit pour Markov demeure Montréal, où il pourrait terminer sa carrière en n’ayant enfilé qu’un seul maillot.

Selon le site Cap Geek, le CH a actuellement 9,16 millions $ sous le plafond salarial de l'équipe.

